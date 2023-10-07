Метеоритный дождь Дракониды: что нужно знать

Ежегодный метеорный поток Дракониды достигнет пика в эти выходные, предоставляя наблюдателям за небом прекрасную возможность стать свидетелями небесного зрелища. Ожидается, что пик метеорного потока Дракониды, который продлится с 6 по 10 октября, придется на воскресенье или понедельник. В этом году Луна будет освещена менее чем на 20%, что обещает темное небо, идеально подходящее для наблюдения за метеорами.

Чтобы наблюдать поток, начните с поиска созвездия Дракониды, откуда, по всей видимости, зародились Дракониды. В Северной Америке созвездие Дракона можно найти высоко на северо-западе после захода солнца. Если будет видна Большая Медведица, также известная как Большая Медведица, Дракон будет находиться примерно на 30 градусов над ней. Кроме того, вы можете использовать приложение для наблюдения за звездами, чтобы помочь найти созвездие. Найдите место вдали от светового загрязнения, поставьте удобное кресло и дайте глазам привыкнуть. Если повезет, вы сможете увидеть эти «падающие звезды».

Дракониды созданы обломками кометы 21P/Джакобини-Циннера. Проходя через Солнечную систему, комета оставляет после себя куски камня и льда. Когда Земля проходит через эти обломки, они сгорают в нашей атмосфере, в результате чего образуются полосы света, которые мы называем метеорами.

Комета 21P/Джакобини-Циннера — относительно небольшая комета, ее диаметр составляет около 1.24 мили (2 километра). Она обращается вокруг Солнца каждые 6.6 лет и была открыта французским астрономом Мишелем Джакобини в 1900 году. Метеорный поток Дракониды, связанный с этой кометой, в прошлом демонстрировал впечатляющие проявления, особенно в 1933 и 1946 годах. Хотя в последние годы он был менее активен, в 2011 г. также был удачным годом для наблюдения этого метеорного дождя.

Если вас интересует наблюдение за звездами за пределами метеоритного потока Дракониды, рассмотрите возможность использования лучших телескопов и биноклей, рекомендованных экспертами. Кроме того, если вы хотите сделать фотографии метеоритного дождя или ночного неба, наше руководство по астрофотографии даст полезные советы, которые помогут вам начать работу.

источники:

- НАСА Наука