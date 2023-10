Ученые открывают новую информацию об истории золота

By

Ученые из Йельского университета и Юго-Западного исследовательского института (SRI) сделали важное открытие, касающееся образования золота и других драгоценных металлов. Исследователи под руководством профессора Джуна Коренаги с факультета искусств и наук Йельского университета представили свои выводы в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование дает ответы на давние вопросы о том, как золото и платина попали в неглубокие карманы мантии Земли, а не погрузились глубоко в ядро ​​планеты. Кроме того, исследование проливает свет на процесс формирования планет во Вселенной.

Традиционно считалось, что драгоценные металлы отложились на Земле после того, как планета столкнулась с телами размером с Луну в космосе миллиарды лет назад. Однако точный процесс поглощения этих металлов оставался загадкой. В частности, золото и платина являются очень «сидерофильными» элементами, то есть их притягивает железо. Исходя из этого, ученые ожидали, что эти металлы будут собираться в металлическом ядре Земли, а не у ее поверхности.

Коренага и его команда разработали новую теорию, которая вращается вокруг «переходной» области в мантии Земли. Эта область, где неглубокая часть мантии плавится, а более глубокая остается твердой, обладает уникальными свойствами, позволяющими эффективно улавливать падающие металлические компоненты. Он медленно доставляет их к остальной части мантии. Исследователи полагают, что этот процесс доставки продолжается и что остатки переходной области можно рассматривать как геофизические аномалии в глубокой мантии.

Результаты не только дают представление о геологической и физической эволюции Земли, но также раскрывают значительные временные рамки, вовлеченные в формирование планеты. Динамика переходной мантийной области происходит в течение короткого периода времени, около суток, но их влияние на эволюцию Земли длилось миллиарды лет.

Исследование финансировалось НАСА и Национальным научным фондом.

