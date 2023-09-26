Поразительная новая мозаика кратера Шеклтон указывает на потенциальный резервуар водяного льда

Ученые достигли подвига, создав мозаичное изображение кратера Шеклтон, демонстрирующее постоянно затененные области (PSR) Луны. Эта потрясающая мозаика стала возможной благодаря сотрудничеству камеры НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) и ShadowCam Корейского института аэрокосмических исследований (KARI), каждая из которых предлагает уникальные возможности для съемки неизведанных территорий лунной поверхности.

Кратер Шеклтон, расположенный на южном полюсе Луны, уже миллиарды лет находился в полной темноте, что делает его интересным регионом для изучения. Учёных заинтриговала возможность того, что в её глубинах мог скопиться водяной лед, служащий потенциальным ресурсом для будущих лунных миссий.

Камера LRO, оснащенная узкими и широкоугольными объективами, уже более десяти лет обеспечивает изображения Луны в высоком разрешении. Однако он не может снимать изображения в местах, где нет прямых солнечных лучей. Это ограничение преодолевается с помощью ShadowCam, которая имеет в 200 раз большую светочувствительность, чем камера LRO, что позволяет ей раскрывать ранее невидимые детали, фиксируя отраженный солнечный свет от геологических особенностей Луны или земного сияния.

Объединив изображения, сделанные обеими камерами, мозаика кратера Шеклтон демонстрирует его освещенные солнцем бока и края, снятые камерой LRO, а также неосвещенные внутренние стены и пол, показанные ShadowCam.

Кратер Шеклтон и другие лунные PSR вызвали значительный интерес со стороны ученых и инженеров из-за того, что они могут содержать водяной лед. Использование ресурсов на месте путем добычи водяного льда на Луне может значительно снизить затраты на миссии по пополнению запасов и обеспечить жизненно важные ресурсы для будущих пилотируемых космических миссий.

Кратер Шеклтон, названный в честь исследователя Антарктики сэра Эрнеста Шеклтона, имеет огромную научную ценность и будет дополнительно исследован в ходе предстоящих миссий НАСА «Артемида». Эти миссии направлены на высадку людей на поверхность Луны, в частности на южный полюс в 2025 году.

Существующие споры о наличии водяного льда в кратере Шеклтон продолжаются, но мозаичное изображение открывает новые возможности для исследований и научных исследований. PSR Луны, включая 324 известных региона по состоянию на 2019 год, открывают окно в геологическую историю и эволюцию Луны.

Источники: НАСА, Наука, Икар.