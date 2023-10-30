Раскрытие скрытых тайн Крабовидной туманности: новый взгляд

Космический телескоп НАСА Джеймса Уэбба недавно наблюдал Крабовидную туманность, завораживающий остаток сверхновой, расположенный на расстоянии 6,500 световых лет в созвездии Тельца. С помощью своей усовершенствованной камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) и инструмента среднего инфракрасного диапазона (MIRI) команда из Принстонского университета под руководством Теа Темим стремится разгадать тайны происхождения Крабовидной туманности.

Изучая состав выброшенного материала, особенно железа и никеля, команда надеется раскрыть тип взрыва, который привел к образованию этого небесного зрелища. Чувствительность и пространственное разрешение инструментов Уэбба позволяют провести точный анализ и получить важную информацию об эволюции Крабовидной туманности.

Хотя общая структура остатка сверхновой кажется похожей на предыдущие визуальные наблюдения, инфракрасные наблюдения Уэбба представляют особую перспективу. Красно-оранжевая структура, похожая на клетку, состоящая из газовых нитей, теперь сопровождается картированием пылинок в желто-белом и зеленом цветах, что является выдающимся достижением впервые.

Изучая Крабовидную туманность в инфракрасном свете, наблюдения Уэбба пролили свет на синхротронное излучение, создаваемое заряженными частицами, движущимися с релятивистскими скоростями вокруг силовых линий магнитного поля. Это излучение, видимое как молочный дымоподобный материал, является прямым результатом деятельности пульсара в центре туманности — нейтронной звезды с мощным магнитным полем, которое ускоряет частицы, заставляя их испускать излучение.

Чтобы найти пульсар в Крабовидной туманности, можно проследить круговой волнистый узор посередине, ведущий к яркой белой точке в центре. Двигаясь наружу, становятся видны тонкие ленты радиации. Извилистые пучки, тесно сгруппированные вместе, очерчивают структуру магнитного поля, формирующую туманность. Более того, искривление материала внутрь по направлению к месту расположения нейтронной звезды предполагает, что расширение ветра сверхновой ограничивается плотным газовым поясом.

Поиски знаний о Крабовидной туманности продолжаются: астрономы анализируют данные, собранные Уэббом, и сравнивают их с прошлыми наблюдениями других телескопов. В наступающем году новые данные Хаббла еще больше улучшат понимание этого загадочного остатка.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое Крабовидная туманность?

Ответ: Крабовидная туманность — это остаток сверхновой, расположенный на расстоянии 6,500 световых лет в созвездии Тельца.

Вопрос: Что такое синхротронное излучение?

Ответ: Синхротронное излучение — это излучение заряженных частиц, движущихся с высокой скоростью вокруг силовых линий магнитного поля.

Вопрос: Что такое пульсар?

Ответ: Пульсар — это быстро вращающаяся нейтронная звезда с мощным магнитным полем.

Вопрос: Как развивается Крабовидная туманность?

Ответ: Эволюция Крабовидной туманности обусловлена ​​мощным ветром пульсара, который выталкивает оболочку из газа и пыли наружу.

Вопрос: Что покажут будущие наблюдения?

Ответ: Новые наблюдения космического телескопа Хаббл дадут дополнительную информацию о эмиссионных линиях Крабовидной туманности, дополняя выводы Уэбба.