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Моделирование атмосферы Земли с течением времени: значение для поиска жизни на экзопланетах

ByРоберт Эндрю

Октябрь 18, 2023
Моделирование атмосферы Земли с течением времени: значение для поиска жизни на экзопланетах

Ученые, изучающие астробиологию, поиск жизни во Вселенной, часто используют Землю как шаблон для понимания биологических и эволюционных процессов. Сюда входит поиск планет, похожих на Землю, известных как аналоги Земли. В частности, ученые ищут каменистые планеты, которые вращаются вокруг обитаемой зоны своей звезды и имеют атмосферу, состоящую из азота, кислорода и углекислого газа. Однако атмосфера Земли со временем существенно изменилась.

Исследователи из Корнелльского университета создали симуляцию атмосферы Земли во время фанерозойского эона, последних 500 миллионов лет истории Земли. Это моделирование может иметь важное значение для поиска жизни на внесолнечных планетах. Команда под руководством Ребекки Пейн и Лизы Калтенеггер создала модель, которая сочетает в себе существующие модели климата с новыми атмосферными симуляциями, чтобы предсказать, как выглядела бы атмосфера этого периода.

Фанерозойский эон особенно важен для эволюции земной атмосферы и земной жизни. В этот период произошло повышение содержания кислорода и появление животных, динозавров и наземных растений. Анализируя спектры передачи Земли во время фанерозойского эона, ученые могут получить представление о составе атмосферы экзопланеты.

Исследовательская группа обнаружила, что химические признаки жизни в атмосфере экзопланеты, похожей на Землю, будут более выраженными во время фанерозойского эона по сравнению с современной Землей. Это связано с более высоким уровнем кислорода, характерным для этого периода. Исследование также выявило две ключевые пары биосигнатур: кислород и метан и озон и метан, которые оказались более сильными около 300 миллионов лет назад, когда уровень кислорода был значительно выше.

Это исследование имеет решающее значение в поиске признаков жизни на экзопланетах. Понимая, как атмосфера Земли развивалась с течением времени, ученые смогут лучше интерпретировать данные, полученные в результате наблюдений за экзопланетами. Эти знания помогут определить многообещающие цели для будущих миссий, таких как космический телескоп НАСА Джеймса Уэбба, в поисках жизни за пределами нашей солнечной системы.

источники:
– «Кислородная щедрость для экзопланет земного типа: спектры Земли в фанерозое» – Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: письма
- Cornell University

By Роберт Эндрю

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