Влияние земной атмосферы на поиски жизни во Вселенной

В области астробиологии ученые часто рассматривают Землю как образец для понимания возможностей жизни во Вселенной. Особый интерес представляют аналоги Земли — планеты, напоминающие нашу по обитаемости и составу атмосферы. Однако атмосфера Земли со временем претерпела радикальные изменения, поэтому необходимо понять ее прошлое, чтобы лучше искать признаки жизни на других планетах.

Фанерозойский эон, охватывающий последние 500 миллионов лет, сыграл решающую роль в эволюции земной атмосферы и появлении различных видов. В этот период наблюдалось увеличение содержания кислорода и развитие животных, наземных растений и динозавров. Однако нынешние методы, используемые для поиска признаков жизни на экзопланетах, не учитывают изменения в атмосфере Земли с течением времени.

Чтобы восполнить этот пробел, группа исследователей из Корнельского университета создала симуляцию атмосферы Земли во время фанерозойского эона. Команда под руководством Ребекки Пейн и Лизы Калтенеггер стремилась предоставить инструмент для планирования и интерпретации наблюдений за атмосферами экзопланет. Понимая состав атмосферы Земли в разные периоды, астрономы смогут лучше определить многообещающие цели для поиска жизни.

Изучение экзопланет в настоящее время переходит от открытия к описанию, чему способствуют современные телескопы, способные получать спектры непосредственно из атмосфер экзопланет. С помощью таких методов, как прямая визуализация и анализ спектров пропускания, астрономы могут собрать важные данные о составе атмосфер экзопланет. Ожидается, что будущий космический телескоп Джеймса Уэбба предоставит еще более подробную информацию.

Хотя было обнаружено и охарактеризовано множество экзопланет, аналогов Земли на разных стадиях эволюции атмосферы не хватает. Фанерозойский эон, в частности, представляет интерес из-за его значительных событий в земной жизни. Моделируя спектры пропускания атмосферы планеты, исследователи могут определить ее состав и наличие признаков жизни.

Понимание эволюции атмосферы Земли может дать ценную информацию для поиска жизни на экзопланетах. Идентифицируя аналоги Земли на разных стадиях развития атмосферы, ученые могут сузить потенциальные цели в охоте за внеземной жизнью.

источники:

– «Кислородная щедрость для экзопланет земного типа: спектры Земли в фанерозое» – Ребекка Пейн и Лиза Калтенеггер

- Вселенная сегодня