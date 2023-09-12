Черные дыры обнаружены на рекордном расстоянии от Земли

Недавнее открытие выявило наличие черных дыр на удивительно близком расстоянии от Земли. Сейчас известно, что звездное скопление Гиады, расположенное на расстоянии 153 световых лет от нас, содержит две или три черные дыры. В отличие от предыдущих открытий, эти черные дыры находятся в скоплении, которое видно невооруженным глазом с умеренно темного неба.

Звездное скопление Гиады часто затмевается своим более известным соседом Плеядами. Однако Гиады — самое близкое к Земле звездное скопление. Предыдущие наблюдения черных дыр проводились гораздо дальше: нынешним рекордсменом является Gaia BH1, расположенная на расстоянии 1,600 световых лет от нас.

Открытие черных дыр в скоплении Гиады стало возможным благодаря точным измерениям местоположения и движения звезд скопления. Компьютерные модели использовались для воспроизведения распределения звезд вокруг центра скопления, и лучшие совпадения были найдены, когда были включены две или три черные дыры.

Это наблюдение имеет важное значение для понимания эволюции звездных скоплений и их вклада в источники гравитационных волн. Это также дает ценную информацию о том, как наличие черных дыр влияет на динамику звездных скоплений.

Большинство поисков черных дыр было сосредоточено на шаровых скоплениях в гало Млечного Пути, но это открытие предполагает, что рассеянные скопления, такие как Гиады, которые расположены ближе к Земле, открывают захватывающие возможности для дальнейшего изучения.

Результаты этого исследования были опубликованы в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества.

источники:

- Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества