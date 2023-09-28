CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Стратегия выживания снежных мух: самоампутация при минусовой температуре

ByМамфо Брешиа

сентябрь 28, 2023
Стратегия выживания снежных мух: самоампутация при минусовой температуре

Исследователи из Вашингтонского университета сделали интригующее открытие о стратегии выживания снежных мух. Эти нелетающие журавли, населяющие холодную среду, способны самостоятельно ампутировать свои замерзшие конечности, чтобы выдерживать минусовые температуры. Опубликованное в журнале Current Biology исследование под названием «Снежные мухи самостоятельно ампутируют замораживающие конечности, чтобы поддерживать поведение при минусовых температурах», углубляется в этот экстремальный феномен.

В отличие от большинства насекомых, которые теряют работоспособность при отрицательных температурах, снежные мухи могут оставаться активными даже при температуре до -10°C. Гражданские ученые, такие как лыжники и альпинисты, собирали снежных мух в отдаленных альпийских регионах северо-запада Тихого океана. Из 256 собранных взрослых снежных мух у 20% уже отсутствовала одна или несколько ног.

С помощью тепловидения исследователи заметили, что снежные мухи могут передвигаться при средней температуре тела -7°C. При таких низких температурах в жидкостях их тела, начиная с конечностей, образуется кристаллизация льда. Чтобы пережить эту кристаллизацию, снежные мухи быстро ампутируют ноги, прежде чем лед достигнет жизненно важных органов. Ампутация происходит в месте соединения бедренной кости и вертела.

Реакцию самоампутации могут запустить термосенсорные нейроны, которые улавливают изменения температуры во время кристаллизации льда. Хотя самоампутация часто встречается у других журавлей в ответ на угрозы со стороны хищников, снежные мухи не реагируют на механические раздражители. Вместо этого им ампутируют ноги в качестве механизма выживания.

Жизнь в экстремальных средах обитания дает снежным мухам преимущества. Их среда обитания в основном свободна от хищников, что позволяет спокойно откладывать яйца. Снежные мухи даже наблюдали, как они открыто спариваются на поверхности снега в течение длительного времени. Однако будущее снежных мух остается неопределенным из-за антропогенного изменения климата. Потеря снежного покрова в конце зимы, вызванная изменением климата, повлияет на термические условия и выживаемость снежных мух, что потенциально может привести к их исчезновению.

В заключение отметим, что самоампутация снежных мух — это невероятная адаптация, позволяющая им выживать при минусовых температурах. Однако их существованию угрожает изменение климата и потеря естественной среды обитания.

источники:

– Доминик Голдинг и др., «Снежные мухи самостоятельно ампутируют замерзающие конечности, чтобы поддерживать поведение при минусовых температурах», Current Biology (2023). DOI: 10.1016/j.cub.2023.09.002

– Цитирование: пугающая история о снежных мухах, самоампутации, выживании и верной смерти (2023 сентября 28 г.), получено 28 сентября 2023 г. из [URL-адрес источника]

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Индия успешно приземлила корабль возле южного полюса Луны

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Китай запустит Queqiao-2 для поддержки лунной связи

Октябрь 1, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Инновационный носимый пластырь для непрерывного мониторинга уровня глюкозы

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

Индия успешно приземлила корабль возле южного полюса Луны

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Китай запустит Queqiao-2 для поддержки лунной связи

Октябрь 1, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Инновационный носимый пластырь для непрерывного мониторинга уровня глюкозы

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Высокочувствительный и стабильный гибкий электрохимический датчик для обнаружения биомаркеров

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев