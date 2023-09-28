Стратегия выживания снежных мух: самоампутация при минусовой температуре

Исследователи из Вашингтонского университета сделали интригующее открытие о стратегии выживания снежных мух. Эти нелетающие журавли, населяющие холодную среду, способны самостоятельно ампутировать свои замерзшие конечности, чтобы выдерживать минусовые температуры. Опубликованное в журнале Current Biology исследование под названием «Снежные мухи самостоятельно ампутируют замораживающие конечности, чтобы поддерживать поведение при минусовых температурах», углубляется в этот экстремальный феномен.

В отличие от большинства насекомых, которые теряют работоспособность при отрицательных температурах, снежные мухи могут оставаться активными даже при температуре до -10°C. Гражданские ученые, такие как лыжники и альпинисты, собирали снежных мух в отдаленных альпийских регионах северо-запада Тихого океана. Из 256 собранных взрослых снежных мух у 20% уже отсутствовала одна или несколько ног.

С помощью тепловидения исследователи заметили, что снежные мухи могут передвигаться при средней температуре тела -7°C. При таких низких температурах в жидкостях их тела, начиная с конечностей, образуется кристаллизация льда. Чтобы пережить эту кристаллизацию, снежные мухи быстро ампутируют ноги, прежде чем лед достигнет жизненно важных органов. Ампутация происходит в месте соединения бедренной кости и вертела.

Реакцию самоампутации могут запустить термосенсорные нейроны, которые улавливают изменения температуры во время кристаллизации льда. Хотя самоампутация часто встречается у других журавлей в ответ на угрозы со стороны хищников, снежные мухи не реагируют на механические раздражители. Вместо этого им ампутируют ноги в качестве механизма выживания.

Жизнь в экстремальных средах обитания дает снежным мухам преимущества. Их среда обитания в основном свободна от хищников, что позволяет спокойно откладывать яйца. Снежные мухи даже наблюдали, как они открыто спариваются на поверхности снега в течение длительного времени. Однако будущее снежных мух остается неопределенным из-за антропогенного изменения климата. Потеря снежного покрова в конце зимы, вызванная изменением климата, повлияет на термические условия и выживаемость снежных мух, что потенциально может привести к их исчезновению.

В заключение отметим, что самоампутация снежных мух — это невероятная адаптация, позволяющая им выживать при минусовых температурах. Однако их существованию угрожает изменение климата и потеря естественной среды обитания.

источники:

– Доминик Голдинг и др., «Снежные мухи самостоятельно ампутируют замерзающие конечности, чтобы поддерживать поведение при минусовых температурах», Current Biology (2023). DOI: 10.1016/j.cub.2023.09.002

– Цитирование: пугающая история о снежных мухах, самоампутации, выживании и верной смерти (2023 сентября 28 г.), получено 28 сентября 2023 г. из [URL-адрес источника]