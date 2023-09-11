Другая точка зрения: Вселенная меньше, чем мы думаем?

Согласно новому исследованию, наблюдаемая Вселенная на самом деле может представлять собой большую часть того, что существует. Хотя большинство космологов считают, что наблюдаемый нами уголок Вселенной — лишь малая часть гораздо большего или даже бесконечного творения, это исследование утверждает обратное.

Одна из причин, по которой ученые долгое время считали, что Вселенная велика, связана с распределением скоплений галактик. Если бы Вселенная простиралась только до того, что мы можем видеть, галактики за пределами нашей наблюдаемой досягаемости не притягивались бы к нам гравитационными силами, создавая асимметричную структуру кластеризации. Однако галактики группируются равномерно и в больших масштабах по всей видимой Вселенной, что предполагает однородность и изотропность.

Пространство-время также указывает на большую Вселенную. Если бы пространство-время не было плоским, наше восприятие далеких галактик было бы искажено, из-за чего они казались бы намного больше или меньше, чем они есть на самом деле. Тот факт, что далекие галактики кажутся лишь немного больше из-за космического расширения, предполагает, что космос должен быть как минимум в 400 раз больше, чем наблюдаемая Вселенная.

Кроме того, космический микроволновый фон, который представляет собой почти идеальное черное тело, представляет собой загадку. Если не считать небольших колебаний температуры, он более однородный, чем должен быть. Чтобы объяснить это, астрономы предположили раннюю космическую инфляцию вскоре после Большого взрыва. Если эта модель точна, то Вселенная может быть примерно в 10^26 раз больше, чем мы можем наблюдать.

Однако это новое исследование исследует теорию струн и идею «болота». Теория струн, совокупность математических методов, помогает разрабатывать сложные физические модели. Некоторые модели теории струн более многообещающи, чем другие: некоторые совместимы с квантовой гравитацией, а другие нет. Большинство моделей инфляционной теории струн попадают в «болото», что указывает на их бесперспективность.

Исследователи этого исследования предлагают идею многомерных структур в рамках теории струн, чтобы объяснить Вселенную без ранней космической инфляции. Этот подход допускает существование Вселенной, которая всего в сто или тысячу раз больше той, которую мы можем наблюдать. Хотя это исследование представляет другую точку зрения, необходимы дальнейшие исследования и наблюдения, чтобы подтвердить или оспорить эти выводы.

источники:

– Основные положения статьи основаны на «Логарифмическом взгляде на Вселенную» Пабло Карлоса Будасси.

– Авторы изображений, использованных в статье, принадлежат Нику Стробелу и APS/Алану Стоунбрейкеру.