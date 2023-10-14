Крупнейшая солнечная буря, когда-либо зарегистрированная, обнаружена в новом исследовании

Ученые недавно обнаружили свидетельства крупнейшей солнечной бури, когда-либо зарегистрированной, также известной как «Событие Мияке», которая произошла примерно 14,300 XNUMX лет назад. Эти экстремальные солнечные бури могут нанести значительный ущерб нашим электрическим сетям и сетям связи, что потенциально может привести к длительным отключениям электроэнергии.

Исследования, опубликованные в журнале The Royal Society’s Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, подчеркивают опасности, которые представляют собой эти солнечные бури. Тим Хитон, профессор прикладной статистики в Университете Лидса, предупреждает, что эти штормы могут привести к необратимому повреждению трансформаторов в электрических сетях, что приведет к массовым отключениям электроэнергии, продолжающимся несколько месяцев. Недавно обнаруженный шторм является крупнейшим из когда-либо обнаруженных и примерно в два раза превышает размер ранее выявленных явлений.

Это открытие вызывает обеспокоенность по поводу уязвимости наших нынешних электросетей. В 1989 году корональный выброс массы (CME) от Солнца вызвал крупное отключение электроэнергии в Квебеке, Канада, затронувшее миллионы людей и продолжавшееся 12 часов. Исследователи полагают, что событие типа Мияке будет еще более разрушительным, а потенциальные последствия продлятся гораздо дольше.

Событие Кэррингтона в 1859 году, самая сильная солнечная буря, наблюдаемая непосредственно, вызвала искры на глобальных телеграфных линиях и поджоги телеграфных офисов. Однако событие типа Мияке будет примерно в десять раз более мощным и разрушительным.

К счастью, космические агентства, такие как НАСА, активно изучают Солнце, чтобы лучше понять его поведение. Солнечный зонд «Паркер», запущенный НАСА, призван предоставить ценные данные для прогнозирования солнечных выбросов, что позволит улучшить меры подготовки и смягчения последствий.

Крайне важно осознавать потенциальные риски, связанные с солнечными бурями, и продолжать инвестировать в исследования и инфраструктуру для защиты от их разрушительного воздействия на наши современные технологические системы.

источники:

– Философские труды Королевского общества A: Математические, физические и технические науки.

- НАСА