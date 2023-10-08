Упадок Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции: понимание последствий

Термохалинная циркуляция, состоящая из различных течений и водных масс, играет решающую роль в распределении тепла, солености и питательных веществ по всему Мировому океану. Одним из важных компонентов этой циркуляции является Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC), ответственная за распределение тепла от тропиков на север и поддержание сбалансированного климата. Однако недавние исследования, проведенные датскими учеными Питером Дитлевсеном и Сюзанной Дитлевсен, показывают, что AMOC приходит в упадок и может закрыться к середине века, что приведет к серьезным последствиям для нашей планеты.

Потенциальное закрытие АМОК может привести к повышению уровня моря, глобальному потеплению, изменениям в морских экосистемах, ухудшению продовольственной безопасности и повышению кислотности океана. Европа может столкнуться с массовым похолоданием, а тропические регионы могут стать перегретыми. Засухи и наводнения будут происходить в различных частях мира. Хотя статья вызвала разногласия, она соответствует научному консенсусу о том, что AMOC чувствителен к изменению климата и претерпевает колебания на протяжении геологического времени.

Помимо AMOC, изменения происходят и в других океанских течениях и моделях циркуляции. Течение Агульяс в южной части Индийского океана ослабевает из-за изменений в распределении тепла и пресной воды, а в Тихом океане усиливаются явления Эль-Ниньо. Исследования Дитлевсенов в первую очередь сосредоточены на температуре поверхности моря, игнорируя при этом другие факторы, которые могут повлиять на остановку AMOC, такие как уровень углекислого газа и состояние образования глубокой воды. Ученые сходятся во мнении, что, хотя AMOC ослабевает, полное его закрытие вряд ли произойдет в этом столетии.

Важно отметить, что океанские течения и циркуляция со временем менялись: АМОК усиливался и ослабевал в ответ на более холодные или более теплые периоды. Предыдущие исследования показывают, что AMOC ослабел или закрылся во время последнего ледникового максимума, времени других климатических условий.

Несмотря на разногласия вокруг статьи, она служит ценной отправной точкой для дискуссий о будущем AMOC. В нем указаны сроки возможного закрытия между 2025 и 2095 годами, что поощряет дальнейшие исследования и разработку сценариев и моделей. Углубление нашего понимания системы AMOC будет способствовать принятию политических решений и поможет смягчить потенциальные последствия ее упадка.

источники:

– Оригинальная статья «Коллапс Атлантического океана: вопросы и ответы с учеными, стоящими за спорным исследованием, предсказывающим похолодание Европы»

– Выводы Питера Дитлевсена и Сюзанны Дитлевсен, опубликованные в июле 2023 года.