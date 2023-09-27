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Наука

Скульптура Эшли Зелински передает тонкости космоса

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Скульптура Эшли Зелински передает тонкости космоса

Эшли Зелински, скульптор и художница, воплощает в жизнь тайны Вселенной через свои произведения искусства. Зелински стремится преодолеть разрыв между наукой и искусством, создавая скульптуры, которые представляют сложные научные концепции. Одна из ее последних работ — формованная мраморная призма, расположенная возле обсерватории Йеркса в Уильямс-Бей, штат Висконсин. На призме есть углубления, которые символизируют искривление пространства-времени — концепцию, введенную Альбертом Эйнштейном в его общей теории относительности.

Согласно теории Эйнштейна, пространство-время похоже на упругую ткань, на которую могут влиять объекты, обладающие массой. Скульптура Зелински визуализирует эту концепцию, показывая, как объекты во Вселенной создают деформации в пространстве-времени. Скульптура включает в себя бронзовую звезду, планету из бразильского голубого кварцита и мраморную луну, расположенные внутри углублений, отражающих относительный размер их деформаций.

Скульптура Зелински служит напоминанием о том, что искусство, наука и другие дисциплины помогают людям понять свое место во Вселенной. Интегрируя научные концепции в свои работы, Зелински надеется вызвать более глубокое понимание чудес космоса.

Обсерватория Йеркса, где находится скульптура Зелински, имеет богатую историю астрономических исследований. Он был основан в 1897 году и на протяжении многих лет был домом для многих известных ученых, в том числе Эдвина Хаббла и Нэнси Грейс Роман. Обсерватория сыграла ключевую роль в революционных открытиях о расширении Вселенной.

Скульптура Зелински в обсерватории Йеркса служит визуальным представлением научных достижений и концепций, исследуемых в ее стенах. Он приглашает посетителей созерцать тайны Вселенной и ценить красоту искусства и науки.

источники:
– Оригинальная статья: https://www.livescience.com/yerkes-observatory-sculpture.html.

By Роберт Эндрю

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