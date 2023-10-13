Готовимся к удару: как солнечное затмение испытает электрические сети

В этой статье рассматривается предстоящее кольцевое солнечное затмение и его потенциальное влияние на электрические сети в Соединенных Штатах. Поскольку затмение пройдет над несколькими ключевыми горячими точками солнечной энергии, включая Калифорнию и Техас, сетевые операторы готовятся к значительному падению солнечной мощности, что может создать проблемы в удовлетворении спроса на электроэнергию.

Со времени последнего солнечного затмения в 2017 году солнечная энергия стала гораздо более доминирующей в энергетическом балансе США. В Калифорнии, например, удвоилась мощность солнечной генерации, и теперь солнце регулярно обеспечивает более половины полуденных потребностей штата. В результате сокращение солнечной активности во время затмения может стать серьезным испытанием для энергосистемы.

По оценкам сетевых операторов, более трети солнечной мощности страны может быть недоступно в какой-то момент во время затмения, что потенциально повлияет на способность обеспечивать электроэнергией около 20 миллионов домов. Перед операторами сетей стоит двоякая задача: найти альтернативные источники энергии, чтобы заполнить пробел во время затмения, и плавно нарастить солнечную генерацию после того, как затмение закончится.

Операторы сетей в Калифорнии и Техасе, где затмение будет иметь значительные последствия, готовились к этому событию несколько месяцев. Чтобы справиться с сокращением выработки солнечной энергии, операторам, возможно, придется полагаться на запуск газовых установок в начале дня и использование сетевых батарей, которые заряжаются ночью. Однако быстрое увеличение выработки электроэнергии после окончания затмения представляет собой еще одну проблему, поскольку темпы роста превысят нормальный уровень.

Несмотря на эти проблемы, руководители энергосистемы уверены в своей подготовке и считают, что энергосистема хорошо подготовлена ​​к тому, чтобы справиться с затмением. Координация между электростанциями и возможность использовать альтернативные ресурсы в соседних государствах обеспечивают некоторую гибкость в управлении последствиями затмения. Однако Техас, который управляет собственной изолированной энергосистемой, может столкнуться с уникальными проблемами, связанными с потерей солнечной энергии.

Помимо воздействия на солнечную энергию, затмение, как ожидается, будет иметь и вторичные эффекты, такие как снижение температуры и уменьшение турбулентности воздуха. Эти факторы потенциально могут также повлиять на выработку ветровой энергии. Тем не менее, операторы сетей надеются, что смогут справиться с проблемами, вызванными затмением, и поддерживать стабильное электроснабжение.

источники:

– Независимый системный оператор Калифорнии (Caiso)

– Электрический институт Эдисона (EEI)

– Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (НОАА)