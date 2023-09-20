Могут ли мыши выучить новую песню?

В течение многих лет исследователи считали, что мышиные песни являются инстинктивными и фиксированными. Однако в 2012 году группа нейробиологов из Университета Дьюка провела эксперимент, чтобы проверить это предположение. Исследователи хирургическим путем оглушили пять мышей и сравнили их пение с пением слышащих мышей. Они обнаружили, что песни оглохших мышей стали деградированными и неузнаваемыми, что указывает на то, что способность слышать себя и других имеет решающее значение для пения мышей.

Этот эксперимент дал ключ к разгадке происхождения языка, который долгое время считался «самой сложной проблемой в науке». Хотя вокальное обучение наблюдалось у таких видов, как певчие птицы и киты, ученые считали, что эти способности не связаны с человеческим языком. Открытие способности к обучению вокалу у мышей позволило предположить, что способность критически важного языка может существовать в континууме.

Другие открытия еще больше размыли грань между общением человека и животных. Были изучены черепахи, которые производят звуки и реагируют на них, личинки кораллов, которые могут слышать здоровые рифы, и растения, которые могут улавливать звуки. Эти открытия предполагают, что намерение и значение можно найти в нечеловеческих звуках, указывая на появление в языке структур, основанных на правилах.

На протяжении веков язык считался уникальной характеристикой человека, отличающей нас от других видов. Эта вера оправдала наше господство над животными и сделала эволюцию языка загадкой. Однако эксперты в области лингвистики, биологии и когнитивной науки теперь подозревают, что язык мог иметь общие компоненты у разных видов, что проливает свет на внутреннюю жизнь животных и нашу собственную эволюционную историю.

Источник: The New York Times

Определения:

– Обучение вокалу: способность учиться и воспроизводить звуки посредством подражания и практики.

– Сонограмма: визуальное представление звука, показывающее частоту и интенсивность различных компонентов.

– Нейробиолог: учёный, изучающий нервную систему и её связь с поведением.

– Китообразные: морские млекопитающие, включая дельфинов и китов.

– Ластоногие: морские млекопитающие, включая тюленей и морских львов.

– Передний мозг: передняя часть мозга, отвечающая за высшие когнитивные функции.

– Затопленный сухопутный мост: сухопутное соединение между двумя массивами суши, которое находится под водой из-за повышения уровня моря.