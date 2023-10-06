Исследование показало, что фруктоза признана «переключателем выживания», связанным с ожирением

Исследователи из медицинского кампуса Аншутца Университета Колорадо определили, что фруктоза является центральным фактором развития ожирения. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Philosophical Transactions, они углубились в точную роль, которую фруктоза играет в увеличении веса, и ее связь с такими заболеваниями, как диабет и жировая болезнь печени.

Известно, что фруктоза, которая в западном обществе в основном потребляется в виде столового сахара и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, способствует ожирению. Тем не менее, это исследование предоставляет исчерпывающие аргументы в пользу того, как фруктоза приводит к ожирению и проблемам с обменом веществ. Исследователи предполагают, что фруктоза действует как «выключатель выживания», сохраняя топливо на случай, если ресурсов станет недостаточно.

Исследование показывает, что фруктоза стимулирует потребление пищи и снижает энергетический обмен в состоянии покоя, подобно тому, как животное готовится к спячке. Кроме того, он повреждает митохондрии и может привести к таким состояниям, как повышенное кровяное давление, резистентность к инсулину и ожирение печени. Было показано, что прием фруктозы вызывает увеличение веса и метаболические нарушения.

Изучая влияние фруктозы на увеличение веса и проблемы с обменом веществ, исследователи выдвинули новую гипотезу, подчеркивающую особую роль, которую фруктоза играет в возникновении ожирения. Эта гипотеза основана на опыте наших предков и животных, находящихся в спячке, чтобы понять, как фруктоза влияет на наш организм.

Это исследование дает ценную информацию о вредном влиянии фруктозы на наше здоровье и подчеркивает необходимость ограничения ее потребления. Понимая механизмы, с помощью которых фруктоза способствует ожирению и метаболическим заболеваниям, исследователи могут разработать целевые меры для предотвращения и лечения этих состояний в будущем.

источник:

«Гипотеза выживания фруктозы при ожирении» Ричарда Дж. Джонсона, Мигеля А. Ланаспа, Л. Габриэлы Санчес-Лозада, Дина Толана, Такахико Накагавы, Такудзи Ишимото, Аны Андрес-Эрнандо, Бернардо Родригеса-Итурбе и Питера Стенвинкеля, 24 июля 2023, Философские труды Королевского общества биологических наук. DOI: 10.1098/rstb.2022.0230