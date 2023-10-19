Увеличение количества пыли в воздухе вызывает обеспокоенность по поводу изменения климата

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) в 2022 году количество пыли в мировом воздухе увеличилось. Организация призвала к дальнейшим исследованиям связи между изменением климата и увеличением количества горячих точек песчаных бурь. Рост уровня пыли объясняется увеличением выбросов из таких регионов, как западно-центральная Африка, Аравийский полуостров, Иранское нагорье и северо-западный Китай.

Глава ВМО Петтери Таалас подчеркнул, что деятельность человека влияет на песчаные и пыльные бури. Более высокие температуры, засуха и повышенное испарение приводят к снижению влажности почвы, что в сочетании с плохим землепользованием способствует более частым песчаным и пыльным бурям. В ежегодном отчете ВМО анализируются возникновение и опасность пыльных бурь, подчеркивая их влияние на общество.

В отчете показано, что среднемировая среднегодовая концентрация пыли на поверхности в 2022 году была немного выше, чем в 2021 году. В 2021 году этот показатель составлял 13.5 микрограммов на кубический метр, а в 2022 году он вырос до 13.8 микрограммов на кубический метр. В регионе Боделе в Чаде зафиксирована самая высокая, по оценкам, среднегодовая концентрация пыли на поверхности: от 900 до 1,200 микрограммов на кубический метр. В южном полушарии самые высокие концентрации наблюдались в центральной Австралии и на западном побережье Южной Африки: от 200 до 300 микрограммов на кубический метр.

Пылевые бури имеют далеко идущие последствия, способствуя затемнению неба и ухудшению качества воздуха. В докладе говорится, что ежегодно в атмосферу попадает около 2,000 миллионов тонн пыли, влияя на экономику, экосистемы, погоду и климат даже в регионах, находящихся за тысячи километров. Хотя естественные процессы играют свою роль, немалый вклад вносит и плохое управление водными и земельными ресурсами.

В бюллетене освещаются три крупных инцидента, произошедших в 2022 году, в том числе «исключительная вспышка пыли» из Северной Африки над Испанией и Португалией, которая превзошла правила Европейского Союза по качеству воздуха. Еще одна сильная пыльная буря произошла на Ближнем Востоке, ухудшив видимость во всем регионе. Кроме того, пыльная буря на пахотных землях на востоке США повлияла на сельскохозяйственную деятельность.

Таалас подчеркнул важность решения проблемы воздействия песчаных и пыльных бурь на здоровье, транспорт и сельское хозяйство. В бюллетене содержится призыв к дальнейшим исследованиям связи между пыльными бурями и изменением климата, поскольку эта область остается в значительной степени неисследованной. ВМО стремится создать во всем мире системы раннего предупреждения о погодных катастрофах в течение четырех лет, чтобы смягчить ухудшающиеся последствия изменения климата, включая пыльные бури.