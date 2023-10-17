Новое исследование показывает, что китобойный промысел уничтожил большинство финвалов восточной части северной части Тихого океана в 20 веке

Согласно новому исследованию, проведенному биологами Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, 99% размножающейся популяции финвалов восточной и северной части Тихого океана было уничтожено китобойным промыслом в 20 веке. Это число значительно превышает предыдущие оценки, что подчеркивает серьезность воздействия человеческой деятельности на окружающую среду. В то время как предыдущие исследования основывались на записях китобойного промысла или митохондриальной ДНК, в этом исследовании использовался весь геном, чтобы обеспечить всестороннее понимание текущего размера и генетического разнообразия оставшихся финвалов.

Промышленный китобойный промысел в 20 веке привел к почти полному исчезновению популяции финвалов, особенно в восточной части северной части Тихого океана. Это контрастирует с XIX веком, когда большинство видов китов были уничтожены китобойным промыслом, но более крупным видам, таким как синие киты и финвалы, удалось выжить относительно невредимыми.

Исследование, проведенное биологами Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, было непростым, поскольку получить образцы ДНК живых китов оказалось затруднительно. Однако исследование включало в себя анализ 50 китов, в том числе финвалов из Калифорнийского залива, которые не были объектом охоты китобоев, но принадлежали к небольшой изолированной группе.

Результаты исследования показали, что финвалы Калифорнийского залива разошлись около 16,000 114 лет назад, сохранив популяцию примерно из 20 взрослых особей. Напротив, популяция восточной части северной части Тихого океана была большой и взаимосвязанной до тех пор, пока китобойный промысел в 24,000 веке не привел к катастрофическому сокращению численности с 305 26 особей до всего 52 за период от XNUMX до XNUMX лет.

Несмотря на разрушительное сокращение численности, генетическое разнообразие оставшихся финвалов в восточной части северной части Тихого океана по-прежнему достаточно для их восстановления, если будут приняты адекватные меры по сохранению. Однако поддержание нынешних мер защиты и устранение внешних угроз, таких как изменение климата и столкновения с кораблями, имеют решающее значение для продолжающегося восстановления этих популяций китов.

Исследование, проведенное в честь покойного профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Роберта Уэйна, представляет собой решающий шаг вперед в понимании проблем, с которыми сталкиваются финвалы. По мере совершенствования вычислительных моделей учет таких факторов, как изменение климата, будет иметь важное значение для оценки риска исчезновения и разработки эффективных стратегий сохранения.

Резюме:

Новое исследование показывает, что китобойный промысел в 20-м веке привел к почти исчезновению 99% популяции финвалов, размножающихся в восточной части северной части Тихого океана. В исследовании, проведенном биологами Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, использовался весь геном, чтобы обеспечить полное понимание текущего размера и генетического разнообразия оставшихся китов. Хотя популяция финвалов в восточной части северной части Тихого океана может восстановиться с помощью мер по сохранению, поддержание защиты и устранение внешних угроз имеют решающее значение для их выживания. Исследование подчеркивает разрушительное воздействие человеческой деятельности на окружающую среду и подчеркивает важность разработки вычислительных моделей для оценки рисков вымирания и обоснования стратегий сохранения.

Определения:

– Генетическое разнообразие: Разнообразие генов внутри конкретного вида или популяции.

– Митохондриальная ДНК: генетический материал, расположенный в митохондриях клеток, наследуемый только от матери и обычно используемый в генетических исследованиях.

– Китобойный промысел: практика охоты и убийства китов ради мяса, нефти или других продуктов.

– Промышленный китобойный промысел: Масштабная охота на китов в коммерческих целях.

– Геном: Полный набор генетического материала в организме.

источники:

– Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

– Исследования, проведенные биологами Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе