Послесвечение массивного столкновения указывает на потенциальное рождение новой планеты

Астрономы сделали новаторское наблюдение возможного послесвечения от массивного столкновения двух планет-гигантов. Звезда ASASSN-21qj, расположенная на расстоянии 1,800 световых лет от Земли, в течение нескольких месяцев демонстрировала мерцание и изменения видимого света. Астроном-любитель Артту Сайнио заметил, что излучение инфракрасного света звезды увеличилось за годы, предшествовавшие ее потускнению.

Исследователи предполагают, что эти наблюдения можно объяснить катастрофическим столкновением двух планет. Считается, что подобные гигантские удары часто встречаются на заключительных стадиях формирования планет и играют решающую роль в определении размеров, состава и теплового состояния планет. Однако прямых доказательств таких столкновений до сих пор было мало.

Столкновение высвободило бы значительное количество энергии, вызвав перегрев и испарение материала сталкивающихся планет. В результате образовалась горячая светящаяся масса материала, которая была в несколько раз больше, чем исходные планеты. Космический телескоп НАСА WISE наблюдал инфракрасное увеличение яркости ASASSN-21qj, хотя, вероятно, он пропустил первоначальную вспышку света от удара.

Со временем расширенное планетарное тело, образовавшееся в результате столкновения, остынет и сожмется, в конечном итоге напоминая новую планету. Удар также создал бы шлейфы обломков, некоторые из которых конденсировались в облака льда и горных кристаллов, которые прошли между Землей и ASASSN-21qj, вызывая беспорядочное затемнение звезды.

Основываясь на этих наблюдениях, исследователи подсчитали, что планеты, участвовавшие в столкновении, были в несколько раз больше массы Земли и потенциально схожи по размеру с Нептуном. Температура тела после удара оценивается примерно в 700°C, что указывает на то, что сталкивающиеся тела содержали элементы с низкой температурой кипения, такие как вода.

Это открытие предоставляет уникальную возможность стать свидетелем рождения нового мира и получить представление о формировании планет. Дальнейшее изучение этой звездной системы могло бы пролить свет на механизмы формирования планет и существования ледяных гигантов в отдаленных регионах. Результаты, опубликованные в журнале Nature, открывают интригующие возможности для понимания процессов, формирующих нашу Солнечную систему.

Определения:

1. Катаклизмическое столкновение: высокоэнергетическое столкновение небесных тел.

2. Гигантские удары: Столкновения, которые происходят на заключительных стадиях формирования планет и влияют на характеристики планет.

3. Инфракрасный свет: электромагнитное излучение с большей длиной волны, чем видимый свет, часто связанное с теплом.

4. Ледяные гиганты. Планеты, состоящие в основном из летучих материалов, таких как вода или аммиак, и окруженные толстым слоем газа.

Источники: The Guardian, Nature.