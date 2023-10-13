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Рождение новой планеты: наблюдение послесвечения планетарного столкновения

ByРоберт Эндрю

Октябрь 13, 2023
Рождение новой планеты: наблюдение послесвечения планетарного столкновения

Астрономы потенциально обнаружили последствия массивного столкновения двух планет-гигантов — явления, которое может привести к созданию новой планеты. Это наблюдение дает редкую возможность стать свидетелем рождения планеты в реальном времени и проливает свет на процесс формирования планет.

В декабре 2021 года астрономы заметили необычное мерцание звезды, похожей на Солнце, расположенной примерно в 1,800 световых годах от Земли. Звезда, известная как ASASSN-21qj, в течение нескольких месяцев демонстрировала изменения в видимом свете, временами почти исчезая, прежде чем вернуться к своей первоначальной яркости. Это явление затемнения часто связывают с прохождением вещества между звездой и Землей.

Однако астроном-любитель по имени Артту Сайнио отметил важное наблюдение. Он отметил, что за два с половиной года до потускнения звезды излучение инфракрасного света от ее местоположения увеличилось примерно на 4%. Это подняло вопрос о том, связаны ли эти два набора наблюдений и что может происходить вокруг ASASSN-21qj.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, исследователи предполагают, что наблюдения объясняются катастрофическим столкновением двух планет. Гигантские удары играют решающую роль в формировании планет, определяя их размеры, состав, тепловое состояние и структуру орбит. Хотя считается, что такие столкновения ответственны за различные явления в нашей Солнечной системе, прямых доказательств продолжающихся гигантских столкновений в галактике мало.

По мнению исследователей, в первые часы столкновение высвободило бы больше энергии, чем излучает сама звезда. В результате удара образовалась бы горячая, светящаяся масса материала, намного превышающая первоначальные планеты, что объясняет инфракрасное просветление, наблюдаемое космическим телескопом НАСА WISE. Расширенному планетарному телу, образовавшемуся в результате столкновения, потребуются миллионы лет, чтобы остыть и сжаться, в конечном итоге образуя новую планету.

Столкновение также привело бы к выбросу обломков на разные орбиты вокруг звезды, при этом часть их испарилась и образовала облака крошечного льда и горных кристаллов. Это комковатое облако материала препятствовало видимому свету звезды, вызывая неравномерное затемнение. Исследователи предполагают, что в столкновении участвовали два похожих на Нептун мира, богатых льдом.

Изучение этой звездной системы может дать ценную информацию о процессе формирования планет. По оценкам исследователей, тело после удара должно было быть в сотни раз больше Земли, что позволяет предположить, что сталкивающиеся планеты были в несколько раз тяжелее Земли и, возможно, были похожи по размеру на Уран и Нептун. Температура тела после удара оценивается примерно в 700°C, что указывает на присутствие элементов с низкой температурой кипения, таких как вода.

Дальнейшие наблюдения с использованием таких телескопов, как JWST НАСА, позволят ученым изучить облако обломков, определить размеры и состав частиц, изучить химию тела после удара и отследить процесс его охлаждения. Это долгосрочное наблюдение позволит исследователям стать свидетелями эволюции системы и расширить наше понимание гигантских столкновений и планетных систем.

В заключение отметим, что обнаружение столкновения планет и последующее образование новой планеты дают уникальную возможность стать свидетелем рождения мира в реальном времени. Эти наблюдения внесут свой вклад в наши знания о процессах формирования планет и дадут ценную информацию о динамике планетных систем.

источники:
– Оригинальная статья: The Conversation (лицензия Creative Commons)
– Изображение: Pixabay

By Роберт Эндрю

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