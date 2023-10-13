«Огненное кольцо»: впечатляющее кольцевое затмение охватит Америку

В субботу, 14 октября, наблюдатели за небом в Америке увидят великолепное зрелище, когда небо украсит кольцевое затмение. Затмение начнется в 09:13 по тихоокеанскому времени в Орегоне и распространится на несколько штатов США, включая Неваду, Юту, Нью-Мексико и Техас. Его также можно будет увидеть в некоторых регионах Калифорнии, Айдахо, Колорадо и Аризоны, прежде чем он перейдет в Мексиканский залив. Затем затмение продолжится через Мексику, Центральную Америку и Южную Америку и закончится на закате над Атлантическим океаном.

Кольцевое затмение происходит, когда Луна находится дальше от Земли и лишь частично закрывает Солнце, создавая потрясающее огненное кольцо вокруг темного лунного диска. Затмение будет происходить поэтапно, начиная с частичного солнечного затмения, когда Луна начнет проходить перед Солнцем. Когда Луна полностью закрывает Солнце, начинается фаза кольцевидности, демонстрирующая культовый эффект «огненного кольца». Во время этой фазы можно наблюдать явление под названием «Бусы Бейли», представляющие собой капли света, образующие дугу вокруг Луны из-за неровного края лунного диска.

Максимальное затмение происходит, когда Луна полностью закрывает центр солнечного диска, в результате чего образуется светящееся огненное кольцо. Кольцевое образование может длиться от 4 до 5 минут, в зависимости от местоположения. После этого Луна отойдет от Солнца, отметив конец кольцевого состояния и начав вторую фазу частичного затмения. На протяжении всего мероприятия крайне важно безопасно наблюдать за солнцем, используя специальные очки для затмения или проецируя изображение на лист карты.

Это кольцеобразное затмение 2023 года является предшественником другого небесного события, которое должно заворожить Америку: полного солнечного затмения 8 апреля 2024 года. Так что отметьте в своем календаре и будьте готовы стать свидетелями впечатляющей красоты этих небесных явлений.

Определения:

– Кольцевое затмение: затмение, при котором Луна находится дальше от Земли и лишь частично закрывает Солнце, создавая эффект огненного кольца.

– Бусины Бейли: капли света, которые образуют дугу вокруг Луны во время кольцевого затмения, вызванного неровным краем лунного диска.

– Частичное солнечное затмение: когда Луна, Земля и Солнце не выровнены идеально, в результате чего Луна покрывает только часть солнечного диска.

– Полное солнечное затмение: когда Луна полностью закрывает лицо Солнца.

источники:

- НАСА

– Космос.com