Последнее Суперлуние в году осветит небо 29 сентября.

Последняя суперлуна в году украсит ночное небо в пятницу, 29 сентября. Суперлуна — это явление, при котором полная луна кажется больше и ярче, чем обычно. Она может быть на 14% больше и на 30% ярче по сравнению с самой тусклой луной в году. По данным НАСА, это происходит потому, что Луна находится в ближайшей к Земле точке, известной как перигей.

Что делает предстоящее суперлуние еще более особенным, так это то, что оно совпадает с урожайной луной. Урожайная луна — это полнолуние, которое наступает ближе всего к первому дню осени. Он называется так потому, что обычно приходится на то время, когда фермеры северного полушария готовы собирать урожай.

Во время урожайной луны луна может приобретать темно-желтые, оранжевые или красные оттенки, особенно когда она впервые поднимается из-за горизонта. Лучшее время, чтобы увидеть захватывающий размер суперлуны, — это восход луны. Когда луна находится близко к горизонту, такие объекты, как деревья и камни, создают ощущение масштаба, благодаря чему луна кажется еще больше.

По данным НАСА, во время восхода Луна выглядит самой большой, чем в любое другое время. А когда оно совпадает с суперлунием, зрелище становится еще более впечатляющим. Поэтому, если вы хотите в полной мере ощутить урожайную суперлуну этого года, обязательно запланируйте просмотр на восход луны, то есть примерно в 7:00 по местному времени. Чтобы узнать точное время восхода луны для вашего местоположения 29 сентября, обратитесь к TimeandDate.

Так что отметьте в своем календаре и будьте готовы стать свидетелями последней суперлуны 2023 года. Это будет зрелище и прекрасная возможность поразиться красоте нашего небесного спутника.

Источники: НАСА, TimeandDate.