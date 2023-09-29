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Порабощенные африканцы сыграли жизненно важную роль в развитии животноводства в Америке.

ByВики Ставропулу

сентябрь 29, 2023
Порабощенные африканцы сыграли жизненно важную роль в развитии животноводства в Америке.

Новое исследование, анализирующее ДНК костей и зубов крупного рогатого скота, предполагает, что некоторые из первых ковбоев в Америке были порабощенными африканцами. Эти африканцы принесли с собой ценные методы скотоводства, которые имели решающее значение для успеха животноводческих ферм в регионе.

До прибытия Христофора Колумба в Америку в 1492 году коров там не существовало. Колумб привез с собой скот, когда основал испанскую колонию на Эспаньоле, карибском острове, включающем Гаити и Доминиканскую Республику. Европейцы полагали, что первоначальные стада крупного рогатого скота в Америке произошли от европейского поголовья, привезенного с контролируемых испанцами Канарских островов у африканского побережья. Потомство этого скота затем было отправлено в такие страны, как Мексика, Панама и Колумбия.

Однако новые исследования ДНК бросают вызов этому традиционному пониманию. В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, проанализировали ДНК 21 крупного рогатого скота из пяти археологических памятников, относящихся к 16-18 векам. Хотя семь ранних образцов крупного рогатого скота были связаны в основном с Европой, один экземпляр с участка в Мексике показал редкую линию, вероятно, из Африки. Это говорит о том, что некоторые из первых представителей крупного рогатого скота в Америке были импортированы непосредственно из Африки посредством работорговли.

Историки полагают, что по мере того, как в Америке развивалось скотоводство, работорговцы специально преследовали западноафриканцев из пастушеских общин и насильно забирали их вместе со своим скотом. Эти опытные африканские владельцы ранчо сыграли значительную роль в успехе животноводческой отрасли. Возможно, они изобрели такие методы, как арканирование скота из специальных седел, что способствовало расширению этой отрасли в Карибском бассейне, Мексике и на юге Соединенных Штатов.

Это исследование подчеркивает важность африканцев и их скота в торговых сетях Испании. Без знаний и опыта порабощенных африканских пастухов испанская индустрия скотоводства, возможно, не достигла бы такого процветания. Необходимы дальнейшие исследования для изучения взаимосвязи между скотом, импортированным в различные районы раннего испанского колониализма, такие как Флорида, Джорджия и Северная Каролина.

источники:

  • Оригинальная статья: Живая наука
  • Научная статья: научные отчеты

By Вики Ставропулу

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