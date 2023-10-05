Удивительное кольцевое солнечное затмение 14 октября 2023 года.

Предстоящее кольцевое солнечное затмение 14 октября 2023 года должно стать захватывающим небесным событием, которое в первую очередь будет видно из Америки. Проект «Виртуальный телескоп» в сотрудничестве с различными астрофотографами и учреждениями обеспечит возможность просмотра этого замечательного явления в реальном времени.

Онлайн-сеанс кольцеобразного солнечного затмения начнется в 16:30 UTC 14 октября 2023 года. Сделайте отметку в своем календаре и приготовьтесь стать свидетелем впечатляющей красоты этого уникального небесного события.

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна закрывает центральную область Солнца, оставляя видимым только кольцо солнечного света по краям. В отличие от полного солнечного затмения, когда Луна полностью закрывает Солнце, кольцевое затмение создает на небе завораживающее огненное кольцо.

Проект «Виртуальный телескоп» находится на переднем крае продвижения небесных явлений к аудитории во всем мире. Благодаря сотрудничеству с астрофотографами и учреждениями они могут снимать и передавать живые кадры астрономических явлений, позволяя зрителям стать свидетелями этих необычайных моментов, не выходя из собственного дома.

Для поддержки проекта «Виртуальный телескоп» и предоставления им возможности продолжать делиться этим феноменальным опытом приветствуются пожертвования. За ваш вклад вы получите уникальный ограниченный тираж изображений различных небесных объектов, таких как потрясающая комета C/2020 F3 Neowise над Римом, потенциально опасные астероиды, космические станции и многое другое.

Приготовьтесь к великолепию кольцеобразного солнечного затмения 14 октября 2023 года, поскольку проект «Виртуальный телескоп» и его преданные партнеры станут вашими виртуальными гидами по этому необычайному космическому зрелищу.

Определения:

– Кольцевое солнечное затмение: астрономическое событие, при котором Луна частично закрывает Солнце, создавая по краям кольцо солнечного света.

источники:

– Проект виртуального телескопа

– Астровизоры и учреждения, участвующие в наблюдении кольцевого солнечного затмения в реальном времени.