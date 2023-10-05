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Удивительное кольцевое солнечное затмение 14 октября 2023 года.

ByГабриэль Бота

Октябрь 5, 2023
Удивительное кольцевое солнечное затмение 14 октября 2023 года.

Предстоящее кольцевое солнечное затмение 14 октября 2023 года должно стать захватывающим небесным событием, которое в первую очередь будет видно из Америки. Проект «Виртуальный телескоп» в сотрудничестве с различными астрофотографами и учреждениями обеспечит возможность просмотра этого замечательного явления в реальном времени.

Онлайн-сеанс кольцеобразного солнечного затмения начнется в 16:30 UTC 14 октября 2023 года. Сделайте отметку в своем календаре и приготовьтесь стать свидетелем впечатляющей красоты этого уникального небесного события.

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна закрывает центральную область Солнца, оставляя видимым только кольцо солнечного света по краям. В отличие от полного солнечного затмения, когда Луна полностью закрывает Солнце, кольцевое затмение создает на небе завораживающее огненное кольцо.

Проект «Виртуальный телескоп» находится на переднем крае продвижения небесных явлений к аудитории во всем мире. Благодаря сотрудничеству с астрофотографами и учреждениями они могут снимать и передавать живые кадры астрономических явлений, позволяя зрителям стать свидетелями этих необычайных моментов, не выходя из собственного дома.

Для поддержки проекта «Виртуальный телескоп» и предоставления им возможности продолжать делиться этим феноменальным опытом приветствуются пожертвования. За ваш вклад вы получите уникальный ограниченный тираж изображений различных небесных объектов, таких как потрясающая комета C/2020 F3 Neowise над Римом, потенциально опасные астероиды, космические станции и многое другое.

Приготовьтесь к великолепию кольцеобразного солнечного затмения 14 октября 2023 года, поскольку проект «Виртуальный телескоп» и его преданные партнеры станут вашими виртуальными гидами по этому необычайному космическому зрелищу.

Определения:
– Кольцевое солнечное затмение: астрономическое событие, при котором Луна частично закрывает Солнце, создавая по краям кольцо солнечного света.

источники:
– Проект виртуального телескопа
– Астровизоры и учреждения, участвующие в наблюдении кольцевого солнечного затмения в реальном времени.

By Габриэль Бота

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