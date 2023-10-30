Раскрытие потенциала молекулярного восстановления для борьбы с устойчивостью к антибиотикам

Устойчивость к антибиотикам представляет собой непосредственную угрозу общественному здравоохранению, и исследователи обращаются к инновационным решениям для преодоления этого глобального кризиса. Хотя с 1980-х годов не появилось ни одного нового класса антибиотиков, ученые полагают, что ключ к борьбе с устойчивостью может лежать в генах наших древних родственников. Профессор биоинженерии Пенсильванского университета Сезар де ла Фуэнте и его команда используют возможности машинного обучения и молекулярного возрождения для открытия новых антибиотиков.

Антибиотики произвели революцию в медицине, спасая бесчисленное количество жизней от ранее неизлечимых болезней. Однако рост числа бактерий, устойчивых к существующим антибиотикам, вызывает обеспокоенность. Де ла Фуэнте объясняет, что «мы сталкиваемся с тихой пандемией, когда все больше и больше бактерий становятся устойчивыми к доступным антибиотикам».

Черпая вдохновение из теории эволюции Чарльза Дарвина, де ла Фуэнте использовал алгоритмы машинного обучения, чтобы обучить компьютер инновациям на молекулярном уровне. В революционном исследовании, опубликованном в 2018 году, их алгоритм искусственного интеллекта успешно превратил неэффективные антибиотики в сильнодействующие.

Основываясь на этом достижении, команда обратила свое внимание на наших вымерших родственников, неандертальцев и денисовцев, в поисках древних молекул, которые могли бы бороться с бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Изучая протеомные и геномные данные этих доисторических людей, они идентифицировали более 2,500 пептидов с противоинфекционными свойствами.

Приняв концепцию молекулярного возрождения, де ла Фуэнте и его коллеги разработали модель машинного обучения, позволяющую предсказать, какие пептиды неандертальцев и денисовцев могут служить эффективными антибиотиками. Используя твердофазный химический синтез, они собрали эти пептиды и проверили их эффективность против клинически значимых бактерий.

Примечательно, что несколько пептидов оказались весьма эффективными в уничтожении бактерий как в чашках Петри, так и на животных моделях. Примечательно, что один неандертальский пептид, названный «неандерталин-1», снижал кожную инфекцию до уровня, сравнимого с уровнем, сравнимым со стандартным антибиотиком под названием Полимиксин B.

Хотя неандерталин-1 сам по себе не обладает достаточной эффективностью, чтобы быть антибиотиком, де ла Фуэнте и его команда рассматривают его как важнейший шаблон для разработки новых противомикробных препаратов. Исследуя потенциал молекулярного возрождения и используя генетический резервуар наших древних родственников, исследователи открывают беспрецедентные возможности в борьбе с устойчивостью к антибиотикам.

FAQ

Что такое молекулярное возрождение?

Молекулярное воскрешение — это концепция извлечения генетического материала из вымерших организмов и использования его для понимания древних биологических процессов или разработки потенциальных решений современных проблем.

Как исследователи использовали машинное обучение в своем исследовании?

Исследователи обучили компьютер с помощью алгоритмов машинного обучения выполнять дарвиновский алгоритм эволюции на молекулярном уровне. Этот подход позволил компьютеру идентифицировать и оптимизировать новые антибиотики-кандидаты.

Какие пептиды исследователи обнаружили и протестировали?

Исследователи обнаружили более 2,500 пептидов с противоинфекционными свойствами, анализируя протеомные и геномные данные неандертальцев и денисовцев. Эти пептиды были синтезированы и протестированы на их способность убивать клинически значимые бактерии. Один пептид, неандерталин-1, продемонстрировал значительную эффективность в уменьшении кожных инфекций.

Каков потенциальный эффект этого исследования?

Это исследование открывает новые возможности для разработки новых антибиотиков для борьбы с устойчивостью к антибиотикам. Изучая генетический материал вымерших организмов, ученые смогут воспользоваться обширным генетическим резервуаром и найти инновационные решения проблем общественного здравоохранения.