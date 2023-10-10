Запуск спутника наблюдения Земли THEOS-2 расширит геоинформационную систему Таиланда

Агентство по развитию геоинформатики и космических технологий Таиланда (GISTDA) и Airbus успешно запустили спутник наблюдения Земли THEOS-2 с европейского космодрома во Французской Гвиане. Этот запуск знаменует собой важную веху в партнерстве между GISTDA и Airbus, которое началось в 2018 году, когда Airbus был выбран для разработки национальной геоинформационной системы Таиланда нового поколения.

THEOS-2 является преемником THEOS-1, спутника, запущенного Airbus в 2008 году. Несмотря на превышение ожидаемого срока эксплуатации в 10 лет, THEOS-1 продолжает предоставлять ценные изображения. В рамках программы THEOS-2 геоинформационная система GISTDA теперь будет использовать спутниковые данные созвездия спутников оптического и радиолокационного наблюдения Земли Airbus, включая Pléiades и TerraSAR-X.

Помимо THEOS-2, контракт между GISTDA и Airbus включает разработку THEOS-2 SmallSAT. Этот меньший по размеру спутник, созданный на основе серии CARBONITE компании Surrey Satellite Technology Limited, был доставлен в Таиланд. Партнерство также включает в себя комплексную программу наращивания потенциала, которая позволит тайским инженерам участвовать в разработке приложений, наземных сегментов и космического корабля SmallSAT.

SSTL, дочерняя компания Airbus, предложила GISTDA программу обучения для дальнейшего расширения возможностей Таиланда по разработке спутников. Программа обучения направлена ​​на то, чтобы дать тайским инженерам возможность проектировать, производить, интегрировать и тестировать аналогичные небольшие спутники внутри страны.

Программа THEOS-2 сыграет ключевую роль в будущей тайской системе наблюдения Земли GISTDA. Спутниковые изображения будут использоваться в различных приложениях, включая управление социальной сферой и безопасностью, управление городами и экономическими коридорами, управление природными ресурсами и экосистемами, управление водными ресурсами, борьбу со стихийными бедствиями и управление сельским хозяйством.

В целом, запуск спутника наблюдения Земли THEOS-2 укрепляет геоинформационные возможности Таиланда и открывает путь для будущих достижений в развитии спутниковых технологий внутри страны.

Определения:

– Агентство развития геоинформатики и космических технологий Таиланда (GISTDA): правительственное агентство Таиланда, отвечающее за разработку и управление космическими технологиями и геоинформационной системой в Таиланде.

– Airbus: европейская многонациональная аэрокосмическая корпорация, специализирующаяся на производстве самолетов, спутников и оборонных систем.

– Спутник наблюдения Земли: спутник, предназначенный для сбора информации о поверхности Земли, атмосфере и других условиях окружающей среды.

– Ракета «Вега»: европейская одноразовая стартовая система, разработанная Европейским космическим агентством (ЕКА), способная запускать в космос полезные нагрузки малого и среднего размера.

– Surrey Satellite Technology Limited (SSTL): британская компания спутниковых технологий и дочерняя компания Airbus, специализирующаяся на проектировании, производстве и эксплуатации малых спутников.

источники:

– Airbus (https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2023/10/gistda-confirms-thailand-s-nextgeneration-national-geo-information-system-with-airbus.html)

– GISTDA (http://www.gistda.or.th/EN/Home)