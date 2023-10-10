Запуск спутника наблюдения Земли THEOS-2 расширит геоинформационную систему Таиланда

Агентство по развитию геоинформатики и космических технологий Таиланда (GISTDA) и Airbus успешно запустили спутник наблюдения Земли THEOS-2 с европейского космодрома во Французской Гвиане. Этот запуск знаменует собой важную веху в партнерстве между GISTDA и Airbus, которое началось в 2018 году, когда Airbus был выбран для разработки национальной геоинформационной системы Таиланда нового поколения.
THEOS-2 является преемником THEOS-1, спутника, запущенного Airbus в 2008 году. Несмотря на превышение ожидаемого срока эксплуатации в 10 лет, THEOS-1 продолжает предоставлять ценные изображения. В рамках программы THEOS-2 геоинформационная система GISTDA теперь будет использовать спутниковые данные созвездия спутников оптического и радиолокационного наблюдения Земли Airbus, включая Pléiades и TerraSAR-X.
Помимо THEOS-2, контракт между GISTDA и Airbus включает разработку THEOS-2 SmallSAT. Этот меньший по размеру спутник, созданный на основе серии CARBONITE компании Surrey Satellite Technology Limited, был доставлен в Таиланд. Партнерство также включает в себя комплексную программу наращивания потенциала, которая позволит тайским инженерам участвовать в разработке приложений, наземных сегментов и космического корабля SmallSAT.
SSTL, дочерняя компания Airbus, предложила GISTDA программу обучения для дальнейшего расширения возможностей Таиланда по разработке спутников. Программа обучения направлена на то, чтобы дать тайским инженерам возможность проектировать, производить, интегрировать и тестировать аналогичные небольшие спутники внутри страны.
Программа THEOS-2 сыграет ключевую роль в будущей тайской системе наблюдения Земли GISTDA. Спутниковые изображения будут использоваться в различных приложениях, включая управление социальной сферой и безопасностью, управление городами и экономическими коридорами, управление природными ресурсами и экосистемами, управление водными ресурсами, борьбу со стихийными бедствиями и управление сельским хозяйством.
В целом, запуск спутника наблюдения Земли THEOS-2 укрепляет геоинформационные возможности Таиланда и открывает путь для будущих достижений в развитии спутниковых технологий внутри страны.
Определения:
– Агентство развития геоинформатики и космических технологий Таиланда (GISTDA): правительственное агентство Таиланда, отвечающее за разработку и управление космическими технологиями и геоинформационной системой в Таиланде.
– Airbus: европейская многонациональная аэрокосмическая корпорация, специализирующаяся на производстве самолетов, спутников и оборонных систем.
– Спутник наблюдения Земли: спутник, предназначенный для сбора информации о поверхности Земли, атмосфере и других условиях окружающей среды.
– Ракета «Вега»: европейская одноразовая стартовая система, разработанная Европейским космическим агентством (ЕКА), способная запускать в космос полезные нагрузки малого и среднего размера.
– Surrey Satellite Technology Limited (SSTL): британская компания спутниковых технологий и дочерняя компания Airbus, специализирующаяся на проектировании, производстве и эксплуатации малых спутников.
источники:
– Airbus (https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2023/10/gistda-confirms-thailand-s-nextgeneration-national-geo-information-system-with-airbus.html)
– GISTDA (http://www.gistda.or.th/EN/Home)