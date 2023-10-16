Исследовательский партнер Tetra Pak, Лундский университет, празднует получение Нобелевской премии

Tetra Pak отмечает новость о том, что профессор Анн Л'Юйе из Лундского университета, их партнер по исследованиям и инновациям, была удостоена Нобелевской премии по физике 2023 года. Профессор Л'Юйе делит премию со своими коллегами Пьером Агостини и Ференцем Краусом за их новаторские разработки. работы по созданию ультракоротких световых импульсов, позволяющие изучать быстрые электронные процессы за аттосекунды.

Это исследование имеет широкое применение в различных областях, включая электронику и медицинскую диагностику. Лундский университет и Tetra Pak уже давно сотрудничают, работая вместе над продвижением инноваций и обменом ресурсами между научными кругами и промышленностью. Это партнерство способствует более глубокому пониманию сложных проблем устойчивого развития, с которыми сегодня сталкивается мир.

Лоуренс Мотт, исполнительный вице-президент по развитию и технологиям компании Tetra Pak, выражает свое волнение и гордость, называя Лундский университет ценным партнером по исследованиям. Нобелевская премия является значительной честью в мире научных исследований, а достижения профессора Л'Юлье вдохновляют всех.

Другие новости: упаковочная индустрия в Индии и Азии продемонстрировала замечательную устойчивость и рост, превосходя рост ВВП страны даже с учетом инфляции. Packaging South Asia, многоканальное издание B2B и цифровая платформа, базирующаяся в Нью-Дели, сообщает о продолжающемся прогрессе и росте ответственной упаковки в регионе.

За последние три года мощности по производству гибкой пленки в Индии выросли на 33%. Аналогичный рост наблюдается в производстве монокартонов, гофрированного картона, асептической упаковки для жидкостей и этикеток. Несмотря на такие проблемы, как перебои в цепочках поставок, цены на сырье и потребность в экологически чистой упаковке, упаковочная промышленность в Индии и Азии по-прежнему имеет значительный потенциал для роста.

Packaging South Asia охватывает всю цепочку поставок упаковки, от концепции до полки и далее, включая сбор и переработку отходов. Их платформа ориентирована на различных заинтересованных сторон в отрасли, включая владельцев брендов, менеджеров по продуктам, дизайнеров упаковки и переработчиков.

Это подходящее время для предприятий, чтобы спланировать свое участие и маркетинговую поддержку на динамичной и целевой бизнес-платформе, предоставляемой Packaging South Asia. Для получения дополнительной информации компании могут обратиться к своим редакционным и рекламным командам.

источники:

– Tetra Pak празднует получение Нобелевской премии партнеру по исследованиям, Лундскому университету

– Упаковка Южной Азии: празднование роста, взгляд в будущее