Возможность электродинамического движения космических аппаратов

На предстоящем вебинаре, организованном Виртуальным институтом систем малых космических аппаратов (S3VI), Мэтью Бруннер из Исследовательской лаборатории ВМС США обсудит возможность использования электродинамической силовой установки для космических кораблей. Эта технология предполагает проведение электрического тока по длинному проводу, называемому тросом, который соединяет две концевые массы космического корабля. Когда космический корабль движется по своей орбитальной траектории, магнитное поле Земли индуцирует силу Лоренца между магнитным полем и электронами в тросе, что приводит к тяге космического корабля. Этот метод не требует традиционных источников топлива.

На вебинаре будет представлена ​​информация об эксперименте CubeSat с привязной электродинамической двигательной установкой (TEPCE), трехблочном (3U) CubeSat, который был разработан как один из первых автономных космических аппаратов с электродинамической двигательной установкой. Целью TEPCE было изучение потенциала технологии электродинамического движения и ее практичности для будущих миссий космических кораблей.

Мэтью Бруннер, спикер вебинара, имеет большой опыт работы в аэрокосмической технике и работал на различных должностях в Исследовательской лаборатории ВМС США. Он специализируется на проектировании космических аппаратов, гидромеханике, системном моделировании, а также аддитивном производстве и прототипировании.

S3VI призывает участников задавать вопросы перед вебинаром, чтобы получить более целенаправленные и информативные ответы. Целью этого вебинара является предоставление ценной информации о потенциальном применении электродинамического движения в космических кораблях и его последствиях для исследования космоса и миссий.

Источники: Виртуальный институт малых космических аппаратов (S3VI).