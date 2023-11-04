Новое исследование выявило восемь суперземель, обнаруженных TESS

Ученые, использующие спутник НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS), объявили об подтверждении восьми новых суперземель. Основная цель TESS — обнаружить экзопланеты, проходящие перед яркими звездами в окрестностях Земли, и уже подтверждено около 400 экзопланет. Однако существует длинный список потенциальных кандидатов, ожидающих проверки, насчитывающий почти 6,000 записей.

Чтобы подтвердить этих кандидатов в экзопланеты, исследователи полагаются на дальнейшие наблюдения и статистические методы. Проект «Проверка транзитных экзопланет с использованием статистических инструментов» (VaTEST) использует статистические инструменты и машинное обучение для анализа огромного количества данных TESS и выявления скрытых экзопланет. Отличив ложные срабатывания от реальных сигналов, ученые смогут не только подтвердить наличие экзопланет, но и более детально изучить их атмосферу.

Недавнее исследование под названием «VaTEST III: Проверка 8 потенциальных суперземель на основе данных TESS» представляет результаты группы под руководством Прияшкумара Мистри, доктора философии. студент Университета Нового Южного Уэльса, Австралия. Исследователи использовали данные наземных телескопов, изображения с высоким разрешением и инструмент статистической проверки TRICERATOPS для проверки восьми новых Суперземель.

Важно отметить, что шесть из этих подтвержденных планет попадают в категорию «ключевых планет». В науке об экзопланетах ключевая планета помогает объяснить общую численность населения экзопланет и проливает свет на явление разницы в радиусах, наблюдаемое в распределении экзопланет. Разрыв в радиусах означает нехватку планет с радиусами от 1.5 до 2 радиусов Земли, что, вероятно, вызвано потерей массы в результате фотоиспарения из-за рентгеновского и ультрафиолетового излучения звезды.

В исследовании также представлена ​​концепция «космической береговой линии» — статистической тенденции, которая отделяет экзопланеты, сохранившие свою атмосферу, от тех, которые потеряли ее из-за звездного излучения. Некоторые из недавно подтвержденных суперземель расположены недалеко от этой космической береговой линии, что делает их ценными объектами для будущих исследований атмосферы.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять свойства этих суперземель. Исследователи подчеркивают необходимость более точных измерений массы и показывают, что три планеты могут быть пригодны для таких измерений. Кроме того, две из проверенных планет, TOI-771b и TOI-4559b, являются многообещающими кандидатами для изучения атмосферы с использованием космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). Понимание атмосфер суперземель может предоставить важную информацию об их месте в населении экзопланет и их связи с радиусом разрыва и космической береговой линией.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое ТЭСС?

Ответ: TESS означает транзитный спутник для исследования экзопланет. Это космический корабль НАСА, предназначенный для обнаружения экзопланет путем наблюдения за крошечными провалами в звездном свете, вызванными прохождением планет перед звездами-хозяевами.

Вопрос: Что такое проект VaTEST?

Ответ: Проект VaTEST — это инициатива, которая использует статистические инструменты и машинное обучение для анализа данных TESS и проверки кандидатов на экзопланеты.

Вопрос: Что такое краеугольные планеты?

Ответ: Краеугольные планеты — это экзопланеты, которые помогают объяснить общую численность населения экзопланет. Они играют ключевую роль в понимании таких явлений, как разница в радиусах, наблюдаемая в распределениях экзопланет.

Вопрос: Какова космическая береговая линия?

Ответ: Космическая береговая линия — это статистическая тенденция, которая отделяет экзопланеты, сохранившие свою атмосферу, от тех, которые потеряли ее из-за звездного излучения.

Вопрос: Что такое космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST)?

Ответ: JWST — это космический телескоп, запуск которого запланирован на 2021 год. Он предназначен для изучения атмосфер экзопланет и предоставления информации об их свойствах и формировании.