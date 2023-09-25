Ужасающие аудиозаписи катастрофы Аполлона-1

Катастрофа «Аполлона-1», произошедшая 27 января 1967 года, остается одной из самых печально известных трагедий в истории освоения космоса. Во время обычных учений в кабине космической капсулы «Аполлон-1» вспыхнул пожар, в результате которого погибли три астронавта НАСА: Вирджил И. «Гас» Гриссом, Эдвард Х. Уайт и Роджер Б. Чаффи. Недавно всплыли аудиозаписи, запечатлевшие ужасающие моменты, предшествовавшие катастрофе, что пролило новый свет на это трагическое событие.

Утверждалось, что перед инцидентом Гриссом выражал обеспокоенность по поводу конструкции и безопасности космического корабля. Незадолго до того, как вспыхнул пожар, члены экипажа сделали фотографию, на которой они, похоже, молились кланяясь. На аудиозаписи можно услышать голос Чаффи, который восклицает: «У нас в кабине пожар. Давай убираться. Мы сгораем». Последующие крики агонии рисуют яркую картину пережитого ими ужаса.

Предполагается, что пожар начался под одним из сидений, а герметичный и плотно запечатанный люк затруднял эвакуацию астронавтов. Несмотря на их усилия и доблестные попытки наземной команды открыть люки, густой дым и сильная жара не позволили вовремя спасти экипаж.

Этот разрушительный инцидент произошел в разгар Холодной войны, и даже Москва, соперник США, выразила глубокую скорбь по поводу этой трагедии. К сожалению, это была не единственная авария космического полета, произошедшая в это время года. Десятилетия спустя в январе и феврале произошли катастрофы как космического корабля «Челленджер», так и космического корабля «Колумбия», унесшие жизни более отважных астронавтов.

В память об астронавтах, погибших при исполнении служебных обязанностей, НАСА проводит ежегодные церемонии. В 2021 году Космический центр Кеннеди во Флориде открыл в своем комплексе для посетителей новую дань уважения миссии «Аполлон-1», отдавая дань уважения мужеству и самопожертвованию этих павших героев.

источники:

– Зеркало США

– Космос.com