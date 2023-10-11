Десятки тысяч акул и скатов, находящихся под угрозой исчезновения, выловлены в результате мелкомасштабного рыболовства в Республике Конго

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Conservation Science and Practice, показывает, что десятки тысяч находящихся под угрозой исчезновения акул и скатов вылавливаются в результате мелкомасштабного рыболовства у берегов Республики Конго каждый год. Исследователи исследовали рыбу, выброшенную на берег в Сонголо, где проживает более 60% «кустарных» рыбаков страны, которые используют небольшие лодки, небольшие двигатели, ручные лески и сети.

За трехлетний период исследователи зарегистрировали более 73,000 98 высадившихся акул и скатов. Большинство из этих особей были молодыми, а XNUMX% относились к видам, занесенным в Красный список МСОП как уязвимые, находящиеся под угрозой исчезновения или находящиеся под угрозой исчезновения. Кроме того, исследование выявило два вида, которые ранее считались отсутствующими в этом районе: африканский клин и гладкоспинная акула-ангел.

В исследовании подчеркивается важность мелкомасштабного рыболовства и его влияние как на средства к существованию рыбаков, так и на биоразнообразие. Доминирование в улове молоди акул и скатов представляет тройную угрозу, так как негативно влияет на рыболовов из-за меньших размеров и меньшей ценности этих особей. Кроме того, отлов молоди не позволяет им достичь репродуктивного возраста и способствует сокращению популяций акул и скатов. Наконец, большое количество молоди предполагает, что этот район может служить местом нагула некоторых видов, поэтому крайне важно защитить эти места обитания от рыболовной деятельности.

Исследователи рекомендуют разработать природоохранные меры, которые сохранят популяции акул и скатов, обеспечивая при этом устойчивость средств к существованию рыбаков. Эти меры могут включать регулирование методов рыболовства, ограничение вылова определенных видов в критические времена и внесение изменений в рыболовное оборудование для сокращения прилова непромысловых видов.

Исследование подчеркивает необходимость совместного подхода с участием рыбаков, исследователей и правительственных организаций для создания эффективных стратегий управления. Республика Конго уже создала свои первые морские охраняемые территории при поддержке исследователей из Университета Эксетера и Общества охраны дикой природы. Целью этих охраняемых территорий является защита критически важных мест обитания и поддержка восстановления популяций акул и скатов.

Исследования, проводимые в Сонголо, представляют собой лишь часть общего улова мелкомасштабного рыболовства в стране. Поскольку более 30% кустарного флота базируется в других местах, кроме Сонголо, фактическое количество пойманных акул и скатов, вероятно, будет значительно выше, чем наблюдалось в исследовании. Это подчеркивает настоятельную необходимость продолжения мониторинга и усилий по сохранению этих видов, находящихся под угрозой исчезновения, и их среды обитания.

источники:

- Природоохранная наука и практика (2023 г.)

– Университет Эксетера