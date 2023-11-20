Обнаружены молодые галактики: необычная химия и удивительные температуры

Астрофизики из Северо-Западного университета провели новаторское исследование с использованием космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА (JWST) для анализа химии далеких молодых галактик. Исследование, являющееся частью обзора CECILIA, фокусируется на галактиках, образовавшихся через два-три миллиарда лет после Большого взрыва. Предварительные результаты, опубликованные в The Astrophysical Journal Letters, выявили некоторые интригующие результаты.

В течение непрерывного 30-часового периода наблюдения с помощью JWST исследователи смогли уловить слабое излучение 23 далеких галактик, которые затем были объединены для создания составного изображения, дающего более глубокий и детальный спектр, чем то, что смогли получить наземные телескопы. достигать.

Исследование выявило присутствие восьми различных элементов в молодых галактиках: водорода, гелия, азота, кислорода, кремния, серы, аргона и неожиданного сюрприза — никеля. Никель, который тяжелее железа, как известно, редок и его трудно наблюдать даже в близлежащих галактиках. Присутствие никеля поднимает вопросы об уникальных условиях и характеристиках звезд в этих галактиках.

Дальнейший анализ также показал, что галактики-подростки были на удивление горячими по сравнению со своими более старыми собратьями. Спектры показали температуру, превышающую 13,350 24,062 ° C (XNUMX XNUMX ° F), что указывает на более высокую характеристическую температуру по сравнению со зрелыми галактиками. Это открытие еще раз подтверждает мнение о том, что молодые галактики заметно отличались от своих более старых собратьев.

Понимание химии и температуры галактик в годы их формирования дает важное понимание галактической эволюции. Изучая «химическую ДНК» этих галактик, астрофизики лучше понимают, как галактики растут и изменяются на протяжении миллиардов лет. Эти знания также проливают свет на то, почему галактики ведут себя по-разному: красные и мертвые галактики по сравнению с теми, которые все еще активно формируют звезды, такие как наш Млечный Путь.

Предстоящие исследования в рамках обзора CECILIA направлены на более глубокое изучение сложных деталей формирования и эволюции галактик, предоставляя ценный ресурс для углубления нашего понимания космоса и его богатой истории.

FAQ

Что такое опрос CECILIA?

Исследование CECILIA (Химическая эволюция, ограниченная использованием ионизированных линий в межзвездных полярных сияниях) — это программа, которая использует космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба (JWST) для изучения химии далеких галактик. Его цель — лучше понять рост и эволюцию галактик на протяжении миллиардов лет.

Почему молодые галактики интересуют учёных?

Юные галактики сформировались в ранней Вселенной, через пару миллиардов лет после Большого взрыва. Изучение этих галактик дает ценную информацию о том, как галактики растут, изменяются и развиваются с течением времени.

Что могут показать спектры галактики?

Спектр галактики, или ее «химическая ДНК», может раскрыть важные детали о составе и эволюции галактики. Он может предоставить информацию об элементах, присутствующих в галактике, и дать представление о ее прошлом и будущем поведении.

Почему открытия никеля в молодых галактиках были удивительными?

Никель — редкий и сложный для наблюдения элемент даже в соседних галактиках. Его присутствие в молодых галактиках предполагает уникальные условия внутри этих галактик, которые позволяют наблюдать никель. Это открытие поднимает вопросы о характеристиках звезд в этих галактиках.

Какую информацию дают высокие температуры в молодых галактиках?

Значительно более высокие температуры, наблюдаемые в молодых галактиках по сравнению со зрелыми галактиками, указывают на то, что эти галактики имели разные характеристики в годы своего формирования. Температура и химический состав газа в галактиках неразрывно связаны, и понимание обоих аспектов помогает разгадать сложности галактической эволюции.