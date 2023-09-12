Поглощающие галактики: новые открытия благодаря поглощению света

Используя космический телескоп «Хаббл», астрономы из Центра «Космический рассвет» сделали революционное открытие галактики, которую можно наблюдать только через свет, который она поглощает, а не излучает. Эта галактика, расположенная почти 11 миллиардов лет назад, является частью ранней группы, которая позже может напоминать нашу Местную группу.

Обычно галактики обнаруживаются по свету, который они излучают или отражают. Однако если галактика расположена на луче зрения более удаленного и яркого источника света, она поглотит часть света этого источника. Это поглощение происходит из-за частиц газа и пыли, находящихся между звездами в галактике. Анализируя спектр источника фонового света, астрономы могут наблюдать отчетливые «дыры» поглощения, которые указывают на присутствие галактики на переднем плане.

Поглощенный свет дает информацию о физических характеристиках поглощающей галактики. В этом случае ярким источником фона, скорее всего, является квазар — ядро ​​галактики со сверхмассивной черной дырой. Несмотря на трудности наблюдения за галактикой, излучающей собственный свет, находясь перед ярким квазаром, астрономы успешно обнаружили несколько таких поглотителей.

В своем последнем исследовании команда сосредоточилась на особенно красном квазаре, который сильно покраснел из-за поглотителя, расположенного почти 11 миллиардов лет назад. Этот поглотитель, поглощающий значительно больше света, чем другие, позволяет предположить, что это зрелая галактика, подобная Млечному Пути. Хотя им не удалось обнаружить светящийся аналог поглотителя, исследователи обнаружили еще одну близлежащую галактику, которая может быть частью ранней группы.

Наблюдения за поглощенным светом показывают, что пыль в галактике переднего плана напоминает пыль, наблюдаемую в нашем Млечном Пути и соседних галактиках. Это открытие проливает свет на состав и природу галактик на протяжении всей космической истории.

В целом, это исследование подчеркивает важную роль поглощения света в раскрытии скрытых тайн далеких галактик. Используя этот дополнительный метод, астрономы могут расширить наше понимание ранней Вселенной и формирования групп галактик.

источники:

- Исходная статья: Более близкая группа галактик, известная как Квинтет Стефана.

– Публикация журнала «Астрономия и астрофизика» (сервер препринтов arXiv)