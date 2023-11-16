Увлекательное открытие раскрывает привычки сна древнего динозавра «Быстрый коготь дракона»

Инновационное открытие, сделанное исследовательской группой, в том числе из японского университета Хоккайдо, пролило свет на привычки сна недавно открытого вида динозавров. Почти полный ископаемый скелет динозавра, названного Jaculinykus yaruui, обнаруженный в районе Немегта в Монголии во время совместных раскопок с монгольским институтом, напоминает положение, свернутое калачиком, которое современные птицы принимают во время сна.
Jaculinykus yaruui, возникший примерно 70 миллионов лет назад в позднемеловом периоде, принадлежит к семейству альваресзаврид, известному своими птичьими особенностями. Однако что отличает этот вид от других, так это характерный большой выступ возле голени. Исследователи определили его как уникальный вид из-за этих отличительных характеристик.
Тщательное изучение экземпляра показало, что голова Jaculinykus yaruui была загнута внутрь, а ноги аккуратно сложены, что повторяет позу современных птиц во время сна. Исследовательская группа предполагает, что такое положение для сна могло служить методом сохранения тепла.
Эта необычная находка дает ценную информацию о поведении и эволюционной адаптации древних динозавров. Кроме того, он подчеркивает поразительное сходство между динозаврами и современными птицами, подчеркивая потенциальную связь между этими двумя группами.
Вопросы и ответы:
Вопрос: Как был открыт новый вид динозавров?
Ответ: Почти полный ископаемый скелет динозавра по имени Jaculinykus yaruui был обнаружен в районе Немегта в Монголии в ходе совместных раскопок с монгольским институтом.
Вопрос: Что делает Jaculinykus yaruui уникальным?
Ответ: Этот вид динозавров-альваресзаврид обладает отличительными характеристиками, в том числе большим выступом возле голени, что отличает его от других видов.
Вопрос: В какой позе спал динозавр?
Ответ: Исследовательская группа обнаружила, что Jaculinykus yaruui спал, прижав голову к телу и скрестив ноги, подобно позе сна современных птиц. Эта поза могла быть связана с сохранением тепла.