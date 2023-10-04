Новая супергидрофобная поверхность может оставаться сухой под водой в течение нескольких месяцев

Команда исследователей из Гарвардского университета и других учреждений разработала супергидрофобную поверхность со стабильным пластроном, которая может сохраняться под водой месяцами. Исследование, опубликованное в журнале Nature Materials, может иметь ряд применений в биомедицине и промышленности.

Вдохновением для этого исследования послужил вид пауков Argyroneta aquatica. Этот паук может прожить всю свою жизнь под водой, несмотря на то, что его легкие могут дышать только атмосферным кислородом. Секрет кроется в миллионах водоотталкивающих волосков на теле паука, которые задерживают воздух, создавая тонкий слой, называемый пластроном.

В течение многих лет ученые пытались воспроизвести защитные эффекты пластрона для предотвращения коррозии, роста бактерий и химического загрязнения подводных поверхностей. Однако предыдущие попытки сохраняли поверхность сухой лишь в течение нескольких часов.

Исследователи разработали новый метод создания долговечных подводных супергидрофобных поверхностей. Они определили большую группу параметров, включая шероховатость поверхности и гидрофобность, для определения стабильности пластрона. С помощью этого метода они создали супергидрофобную поверхность из титанового сплава с долговечным пластроном.

Стабильность и долговечность поверхности были продемонстрированы посредством обширных испытаний, включая изгиб, скручивание и воздействие горячей и холодной воды. Поверхность оставалась аэрофильной или воздухоулавливающей в течение 208 дней при погружении в воду и демонстрировала значительную устойчивость к росту бактерий и адгезии мидий.

Простота и масштабируемость этого нового метода делают его ценным для реальных приложений. Его можно использовать в биомедицинских целях для уменьшения инфекции после операции или в качестве биоразлагаемых имплантатов. Исследование открывает возможности для разработки новых материалов с беспрецедентными свойствами, вдохновленными собственными решениями природы.

Источник: Nature Materials, DOI: 10.1038/s41563-023-01670-6.