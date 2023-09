Ученые разработали метод крио-ЭМ визуализации малых белковых молекул

By

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали решение, которое позволяет криоэлектронной микроскопии (крио-ЭМ) генерировать высококачественные изображения более мелких белковых молекул. Крио-ЭМ — это метод, позволяющий визуализировать атомную структуру биологических молекул с высоким разрешением. Раньше криоЭМ была эффективна только для визуализации крупных молекул, но эта новая разработка расширяет ее возможности.

Исследователи разработали белковую структуру кубической формы размером 20 нанометров, называемую каркасом, с выступами, напоминающими штатив, для удержания небольших белков на месте. Во время обработки каркас можно удалить с изображения в цифровом виде, в результате чего получается трехмерное изображение только небольшого анализируемого белка. Это достижение имеет важное значение для изучения белков малого и среднего размера, поскольку они имеют решающее значение для поиска потенциальных новых лекарств.

Команда протестировала свой метод с помощью крио-ЭМ, чтобы наблюдать атомную структуру белка под названием KRAS, который участвует примерно в 25% случаев рака у человека. Это наблюдение может помочь в разработке лекарств, которые могут нейтрализовать способность KRAS вызывать рак, воздействуя на определенные участки белка.

Это исследование открывает возможности для изучения атомных структур более мелких белков и определения мишеней для терапевтических целей. Крио-ЭМ работает, посылая луч электронов через замороженные образцы материала и создавая тысячи двумерных фотографий молекул под разными углами. Путем сопоставления этих фотографий создается трехмерное изображение отдельной молекулы с высоким разрешением.

Статья с подробным описанием этого исследования была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

