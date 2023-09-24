Тасманский тигр: ученые обнаружили РНК вымершего животного

Группа шведских ученых успешно извлекла РНК из 132-летнего тасманского тигра, также известного как тилацин, что сделало его первым вымершим семейством животных, у которого была обнаружена РНК. Тилацин, полосатое хищное сумчатое животное, было истреблено на острове Тасмания в Австралии в 1930-х годах.

Восстановив РНК, которая преобразует информацию, закодированную в ДНК, в белки, ученые могут получить ценную информацию об активности генов вымерших животных, которые ранее считались потерянными. Это открытие открывает новые возможности для изучения биологии вымерших видов.

В отличие от ДНК, которая может предоставить информацию о генах, которыми обладает тот или иной вид, РНК показывает, какие гены активно используются для производства белков внутри клеток. Однако РНК хрупка и разрушается гораздо быстрее, чем ДНК, что затрудняет сохранение исторических образцов.

Ученые использовали модифицированный протокол для извлечения миллионов нитей РНК из кожи и мышц образца тилацина, который был каталогизирован в 1891 году и хранился в Музее естественной истории в Стокгольме. Хотя некоторые РНК имели признаки повреждения, подлинность последовательностей РНК тилацина была подтверждена путем сравнения их с геномом вида.

Исследователи обнаружили в образцах мышц РНК, которая кодирует тканеспецифичные белки, такие как тайтин и актин, которые отвечают за эластичность и сокращение мышечных волокон. В образцах кожи они обнаружили РНК, кодирующую структурный белок кератин. Профили РНК очень напоминают профили существующих видов и дают представление об определенных анатомических особенностях.

Помимо помощи продолжающимся усилиям по потенциальному возрождению тилацина, восстановление РНК вымерших видов также может способствовать нашему пониманию эволюции вирусов. Обнаружение присутствия различных РНК-вирусов с течением времени могло бы расширить наши знания в этой области.

Результаты исследования подняли этические и технологические вопросы, связанные с проектами по воскрешению видов. Более того, обнаружение экземпляра тилацина в шведском музее вызывает любопытство относительно того, как он оказался за тысячи миль от своей первоначальной среды обитания в Австралии.

Это новаторское исследование было опубликовано в журнале Genome Research.

Определения:

– РНК: рибонуклеиновая кислота, молекула, которая переводит информацию ДНК в белки.

– Тилацин: полосатое хищное сумчатое животное, также известное как тасманский тигр.

– Геном: Полный набор генетического материала, включая ДНК организма.

– Восстановление вымирания: процесс возрождения вымерших видов.

– Вирусная эволюция: развитие и изменения вирусных популяций с течением времени.

источники:

– «РНК из 132-летнего вымершего тилацина обнаружена первой». ЭврекАлерт! Новости науки.

– «Самая старая РНК обнаружена у мумифицированного волчонка возрастом 14,000 XNUMX лет». Национальная география.