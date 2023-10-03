Микробиология суппуративного гидраденита и ее связь с микробиомом кожи: идеи Тамии Харрис-Трин, доктора медицинских наук, доктора философии

В недавнем интервью HCPLive доктор Тамия Харрис-Трин, доцент кафедры дерматологии Юго-западного медицинского центра UT, обсудила свою предстоящую презентацию на 8-м ежегодном симпозиуме по прогрессированию суппуративного гидраденита. Доклад посвящен микробиологии гнойного гидраденита (ГС) и его связи с микробиомом кожи.

Доктор Харрис-Трин подчеркнул важность понимания роли микробов, включая вирусы, бактерии, грибы и клещи, в таких условиях, как HS. Она объяснила, что ее лаборатория стремится понять, почему эти микробы становятся несбалансированными в определенных условиях. Изучая микробиом кожи, они надеются раскрыть влияние этих микробов на нашу биологию.

Одним из ключевых моментов, которые доктор Харрис-Трин подчеркнула в своей презентации, является значительное влияние диеты на микробиом кожи. Хотя хорошо известно, что диета влияет на микробиом кишечника, неопубликованная работа ее лаборатории предполагает, что диета также играет решающую роль в микробиоме кожи. Понимание этой связи имеет важное значение для управления такими состояниями, как HS.

Доктор Харрис-Трин признал, что СГ остается заболеванием, которое до конца не изучено. Несмотря на недавние усилия по изучению этого заболевания, многое еще неизвестно, в том числе, почему пациенты по-разному реагируют на различные методы лечения. Тем не менее, она считает, что понимание взаимосвязи между диетой и такими заболеваниями, как ГС, может дать ценную информацию.

В отрывке интервью с доктором Харрис-Трин представлена ​​дополнительная информация о ее работе и презентации. Углубляясь в микробиологию ГВ и ее связь с микробиомом кожи, она надеется упростить сложные процессы и решить важные вопросы в этой области.

В целом, исследование доктора Харрис-Трина подчеркивает важность изучения микробиологии ГС и ее связи с микробиомом кожи. Получив более глубокое понимание того, как микробы влияют на нашу биологию, особенно через такие факторы, как диета, врачи и ученые могут разработать более эффективные стратегии лечения таких заболеваний, как HS.

Определения:

– Микробиом: совокупность микроорганизмов, включая бактерии, грибы, вирусы и клещи, населяющие определенную среду.

– Гнойный гидраденит (ГС): хроническое воспалительное заболевание кожи, характеризующееся болезненными, рецидивирующими узелками и абсцессами. Точная причина ГС неизвестна.

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