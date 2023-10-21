Увлекательный такин: уникальный вид быков

Такин, известный с научной точки зрения как Budorcas Taxicolor, представляет собой увлекательный и уникальный вид быков. Существует четыре подвида такина: бутанский такин (B. Taxicolor whitei), золотой такин (B. Taxicolor Bedfordi), мишми такин (B. Taxicolor Taxin Color) и сычуаньский такин (B. Taxicolor Tibetana). Эти существа обитают в альпийских зонах и лесных долинах Азии, в Бутане, Мьянме, северной Индии, центральном и южном Китае и Тибете.

Рацион такина в основном состоит из сезонной растительности, такой как листья деревьев и кустарников. Они также едят травы, разнотравье и нежные ветки зимой, когда их любимой пищи не хватает. Такины имеют своеобразные физические особенности, напоминающие помесь коров, коз и овец. У них лосиные носы и короткие, коренастые ноги, поддерживающие их большие, коренастые тела.

И у самцов, и у самок такинов есть рога, похожие на антилопы гну, которые выходят из макушки и загибаются вверх. Их мех варьируется от серо-коричневого до красноватого или шоколадно-коричневого, в зависимости от подвида. Примечательно, что золотой такин имеет характерную шкуру золотистого цвета, которая, возможно, послужила источником вдохновения для создания золотого руна в греческой мифологии.

Такины перемещаются по своей горной среде обитания, используя специально адаптированные раздвоенные копыта, что позволяет им преодолевать крутую и каменистую местность. Летом они образуют стада до 300 особей для спаривания и обильного наличия пищи. Однако в зимние месяцы стада разделяются на более мелкие группы по 15–30 животных. Самцы такинов обычно живут поодиночке, за исключением периода размножения.

Самцы отмечают свое доминирование, распыляя мочу на ноги, грудь и лицо, создавая обонятельный индикатор для других такинов. Хотя у такинов мало естественных хищников, снежные барсы могут охотиться на детенышей, а такие хищники, как леопарды, тигры, волки и азиатские черные медведи, иногда нападают на взрослых особей. Такинс использует звук кашля, чтобы предупредить стадо, когда оно чувствует опасность, побуждая других бежать в подлесок и скрываться.

К сожалению, все подвиды такина признаны Международным союзом охраны природы (МСОП) уязвимыми. Недавние исследования показывают, что их ареал может быть меньше, чем предполагалось ранее, что позволяет предположить, что они могут подвергаться более высокому риску опасности, чем первоначально предполагалось.

источники:

– Владислав Т. Йироусек/Shutterstock

– Международный союз охраны природы (МСОП)