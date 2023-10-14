Первый взгляд НАСА на материал астероида выявил наличие воды и углерода

НАСА впервые представило черные камни и пыль, доставленные с астероида Бенну в ходе миссии OSIRIS-REx. Хотя большая часть материала остается запертой внутри устройства для сбора проб, небольшое количество, которое было проанализировано до сих пор, указывает на то, что Бенну содержит много воды и углерода. Это открытие дополняет растущее количество доказательств того, что астероиды, возможно, сыграли роль в засеивании ранней Земли необходимыми ингредиентами для возникновения жизни.

Космический корабль, входивший в состав миссии OSIRIS-REx, ненадолго коснулся поверхности Бенну в 2020 году, собирая камни в устройстве, известном как механизм сбора проб Touch-and-Go (TAGSAM). Устройство TAGSAM было запечатано внутри контейнера, который вернулся на Землю в прошлом месяце и медленно разбирается в специальной лаборатории Космического центра имени Джонсона НАСА. В образцах, взятых из канистры, уже обнаружены водосодержащие глинистые минералы и почти 5% углерода, что делает этот материал мечтой астробиологов.

Открыв канистру, ученые увидели черную астероидную пыль, частицы немного большего размера и камни, улетевшие через майларовый клапан. Эти камни будут тщательно задокументированы и собраны экспертами лаборатории астроматериалов. Однако большинство камней, привезенных из Бенну, все еще находятся внутри устройства TAGSAM, которое исследователи тщательно разберут, чтобы получить доступ к образцам. Хотя точное количество собранного материала все еще неизвестно, по оценкам команды, они получили около восьми унций астероидного материала.

Открытие НАСА воды и углерода на Бенну является важным открытием, которое еще раз подтверждает теории об участии астероидов в происхождении жизни на Земле. Образцы, собранные с Бенну, будут и дальше детально анализироваться, что даст ценную информацию о составе астероидов и их потенциальной роли в развитии жизни во Вселенной.

источники:

- ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР