Самый далекий протокластер галактик, наблюдаемый международной исследовательской группой

Международная исследовательская группа под руководством доцента Такуя Хасимото из Университета Цукуба в Японии и исследователя Хавьера Альвареса-Маркеса из Центра астробиологии (CAB, CSIC-INTA) в Испании сделала революционное открытие с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. и Большая миллиметровая/субмиллиметровая решетка Атакамы. Команда наблюдала самый далекий на сегодняшний день протокласт галактики, расположенный на расстоянии 13.14 миллиардов световых лет от Земли.

Исследователи успешно запечатлели «ядерную область» протокластера галактик, которая эквивалентна мегаполису с исключительно высокой плотностью галактик. Они обнаружили, что многие галактики сосредоточены на небольшой площади и что рост этих галактик ускоряется.

Используя моделирование, команда также предсказала будущее этого мегаполиса и обнаружила, что через десятки миллионов лет он сольется в одну большую галактику. Ожидается, что эти результаты дадут ценную информацию о рождении и росте галактик.

Скопления галактик, представляющие собой совокупности из более чем 100 галактик, связанных между собой взаимной гравитационной силой, играют значительную роль в астрономии. На рост галактики влияет ее окружающая среда: зрелое звездное население обычно встречается в густонаселенных регионах. Это известно как «эффект окружающей среды». Понимание того, когда этот эффект начался в истории Вселенной, имеет решающее значение.

Протокластеры галактик являются предками скоплений галактик вскоре после рождения Вселенной. Они состоят примерно из 10 далеких галактик. Наблюдая за этими протокластерами, ученые могут получить представление о ранних стадиях формирования и эволюции галактик.

Исследовательская группа сосредоточилась на «ядерной области» протокластера A2744z7p9OD, который ранее был идентифицирован как самый отдаленный протокластер. Используя прибор NIRSpec космического телескопа Джеймса Уэбба, они успешно зарегистрировали ионизированный свет ионов кислорода от четырех галактик в этой области ядра. Дальнейший анализ радиоизлучения, захваченного Большой миллиметровой/субмиллиметровой решеткой Атакамы, выявил наличие пыли в трех из четырех галактик, что указывает на рост галактик.

Чтобы глубже изучить формирование и эволюцию этих галактик, команда провела моделирование формирования галактик. Моделирование показало, что четыре галактики в центральной области в конечном итоге сольются в одну большую галактику в течение нескольких десятков миллионов лет.

Это исследование дает ценную информацию о ранней истории формирования галактик и роли воздействия окружающей среды. Космический телескоп Джеймса Уэбба и Большая миллиметровая/субмиллиметровая решетка Атакамы оказались важными инструментами для наблюдения и изучения далеких галактик, предлагая нам заглянуть в прошлое нашей Вселенной.

источники:

– Университет Цукуба, Япония

– Центр астробиологии (CAB, CSIC-INTA), Испания