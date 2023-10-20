Исследователи разработали магнитные наночастицы для очистки воды от углеводородного загрязнения

Помимо вклада в климатический кризис из-за выбросов парниковых газов, широкое использование углеводородов, которые являются основными компонентами ископаемого топлива, создает серьезные экологические проблемы. Углеводороды являются наиболее распространенным классом органических загрязнителей на Земле и содержатся в сырой нефти, обычно используемой в качестве топлива для транспорта и отопления, а также в пластиковых материалах.

Несмотря на растущее осознание разрушительных последствий изменения климата, мировая экономика по-прежнему в значительной степени зависит от ископаемого топлива. Согласно недавней статье, опубликованной в журнале Advanced Science, мировая добыча сырой нефти и природного газа составляет миллиарды тонн, что способствует выбросу огромного количества парниковых газов. Помимо хорошо известных экологических последствий, обеспокоенность вызывает широкое присутствие загрязнения микропластиком, образующимся из углеводородов. Микропластик был обнаружен в отдаленных районах, таких как Арктика, и даже в облаках.

Решение этой неотложной проблемы пластикового загрязнения и загрязнения воды углеводородами требует эффективных решений. Хотя предпринимаются усилия по переходу от ископаемого топлива и изучению альтернативных вариантов производства пластиковых изделий, необходим надежный метод удаления углеводородов из воды. Современные методы, такие как скимминг и флокуляция, позволяют удалять только более крупные куски микропластика, оставляя более мелкие частицы незатронутыми.

Чтобы решить эту проблему, группа исследователей под руководством Маркуса Халика из Университета Фридриха-Александра разработала универсальный метод восстановления с использованием суперпарамагнитных наночастиц оксида железа (SPION). Эти наночастицы имеют размер около 10 нм и обладают большой площадью активной поверхности. Свойство суперпарамагнетизма SPION позволяет легко собирать их с помощью внешнего магнита.

Исследователи продемонстрировали эффективность своей технологии магнитной очистки воды, успешно удалив различные углеводороды, в том числе масла и частицы микропластика, из различных проб воды. Было обнаружено, что SPION пригодны для вторичной переработки и могут использоваться многократно. Интересно, что после одного цикла восстановления смесь частиц железа и пластиковых отходов все еще проявляла маслопоглощающие свойства, превосходя одни только чистые SPION.

Хотя еще предстоит преодолеть некоторые проблемы, такие как поиск решения по переработке собранных углеводородов, команда считает, что их работа будет способствовать предотвращению попадания микропластика и органических загрязнителей в океаны и другие водные источники. Они также работают над расширением спектра загрязняющих веществ, на которые могут нацелены SPION, включая неорганические загрязнители. Для реализации этих достижений необходимы дальнейшая разработка прототипа магнитного сепаратора и финансовая поддержка.

Этот инновационный подход с использованием магнитных наночастиц открывает многообещающий потенциал для решения глобальной проблемы загрязнения воды углеводородами. Разрабатывая эффективные методы удаления и переработки углеводородов, мы можем смягчить воздействие на окружающую среду и двигаться к более устойчивому будущему.

Ссылка: Маркус Халик и др., Устойчивый метод удаления всего спектра жидких и твердых углеводородов из воды, включая переработку и переработку, Передовая наука (2023). DOI: 10.1002/advs.202302495