Обновление космического корабля SpaceX от Илона Маска

Генеральный директор SpaceX Илон Маск представил обновленную информацию о ракете Starship на Международном астронавтическом конгрессе. Маск подтвердил, что SpaceX внесла все необходимые исправления, требуемые регулирующими органами для второй попытки полета. Следующий запуск будет включать «горячую ступень», при которой двигатели верхней ступени загорятся перед разделением. Это новый тест для SpaceX. Маск считает, что это самая рискованная часть полета, но в случае успеха, по его мнению, есть приличные шансы достичь орбиты.

Маск также упомянул будущие планы Starship, включая возможность беспилотной посадки на Марс через четыре года. Кроме того, НАСА заключило контракт с SpaceX на высадку астронавтов на Луну с помощью Starship в 2025 или 2026 году.

FCC оштрафовала DISH за халатность в отношении космического мусора

Федеральная комиссия по связи (FCC) оштрафовала провайдера спутникового телевидения DISH на 150,000 XNUMX долларов за неспособность должным образом вывести с орбиты один из вышедших из строя спутников. Этот шаг подчеркивает приверженность Федеральной комиссии по связи обеспечению соблюдения правил по космическому мусору и обеспечению того, чтобы операторы спутников несли ответственность за свой космический мусор.

Космический мусор представляет значительный риск для действующих космических кораблей, и НАСА изучает различные методы удаления этого мусора с орбиты Земли. Штраф Федеральной комиссии по связи является прорывным решением, демонстрирующим сильные правоприменительные полномочия агентства в отношении космического мусора.

PLD Space запустила первую частную ракету в Европе

Испанская компания PLD Space успешно запустила свою многоразовую ракету MIURA 1, что стало первым случаем, когда частная компания построила и запустила ракету в Европе. Испытательный полет длился 5 минут, ракета достигла высоты 28 миль и, как и планировалось, приземлилась в Атлантическом океане.

Эта веха вывела исследования и разработки Испании в области космического транспорта на передний план. Успех испытательного полета MIURA 1 позволит PLD Space продолжить разработку ракеты и работать над MIURA 5, более крупной системой, предназначенной для развертывания спутников. Компания стремится ускорить технологический прогресс в разработке ракет.

Определения:

Звездолет: Самая большая ракета в истории, разработанная SpaceX.

Самая большая ракета в истории, разработанная SpaceX. Горячая постановка: Методика постановки ракеты, при которой двигатели верхней ступени зажигаются перед отделением.

Методика постановки ракеты, при которой двигатели верхней ступени зажигаются перед отделением. Космический мусор: Неисправные спутники, части ракет и другие фрагменты на орбите Земли, представляющие опасность для действующих космических кораблей.

Неисправные спутники, части ракет и другие фрагменты на орбите Земли, представляющие опасность для действующих космических кораблей. Свод с орбиты: Процесс безопасного возвращения спутника в атмосферу Земли для его сгорания при входе в атмосферу.

источники:

Обновление SpaceX Starship от Илона Маска: заявления SpaceX и Илона Маска на Международном астронавтическом конгрессе.

FCC оштрафовала DISH за халатность в отношении космического мусора: Принудительные меры FCC против провайдера спутникового телевидения DISH.

PLD Space запускает первую частную ракету в Европе: Успешный запуск ракеты MIURA 1 компанией PLD Space.