Экосистема синтетических микроорганизмов для переработки пластиковых отходов

Загрязнение пластиком становится растущей проблемой во всем мире, что побуждает исследователей искать инновационные решения. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые разработали экосистему синтетических микроорганизмов, которая совместно перерабатывает пластик в нужные химические вещества. Используя два штамма бактерий, исследователи эффективно разложили полиэтилентерефталат (ПЭТ), один из наиболее распространенных пластиков, в нетоксичные, экологически чистые и биоразлагаемые полимеры.

Исследователи под руководством профессора биоинженерии Тинга Лу из Университета Иллинойса Урбана-Шампейн и профессора медицинской инженерии и науки Джеймса Дж. Коллинза из Массачусетского технологического института применили уникальный подход, разделив процесс вторичной переработки на две отдельные задачи, которые решаются разными бактериальными штаммами. Один штамм отвечал за переработку терефталевой кислоты, а другой – за этиленгликоль, оба являются побочными продуктами деградации ПЭТ. Объединение усилий этих штаммов оказалось более продуктивным, чем использование одного штамма для обеих задач.

Результатом этого дизайнерского консорциума по вторичной переработке стало преобразование ПЭТ в два ценных продукта: полигидроксиалканоаты со средней длиной цепи (mcl-PHA) и цис-цис-муконат (MA), предшественник полиуретана и адипиновой кислоты. Полиуретан широко используется в таких областях, как изоляторы, пенопласты, покрытия и клеи, а нейлон изготавливается из адипиновой кислоты.

Такой подход инженерного микробного разделения труда при вторичной переработке пластика предлагает множество преимуществ. Используя микроорганизмы для биоконверсии, можно упростить сложный процесс, что приведет к оптимизации производственных процессов. Более того, этот метод позволяет интегрировать разложение отходов и производство продуктов, что делает его многообещающей альтернативой традиционным методам переработки полимеров.

Хотя это исследование было сосредоточено на вторичной переработке ПЭТ, лежащие в его основе стратегии и концепции потенциально могут быть применены и к другим типам пластмасс, прокладывая путь к устойчивой биоэкономике. Расширяя пути биосинтеза и соединяя их с метаболическими узлами катаболизма терефталевой кислоты и этиленгликоля, эту синтетическую экосистему микроорганизмов можно использовать для производства различных химических веществ.

Борьба с пластиковым загрязнением требует инновационных решений, а развитие этой экосистемы синтетических микроорганизмов приближает нас на один шаг к более устойчивому будущему.

источники:

– «Инженерное микробное разделение труда при вторичной переработке пластика» – Nature Communications

– Университет Иллинойса Урбана-Шампейн

– Массачусетский технологический институт (MIT)