Новые данные со спутника SWOT: картирование воды на Земле

Спутник «Поверхностные воды и топография океана» (SWOT), предназначенный для проведения первого в истории глобального исследования поверхностных вод Земли, произвел революцию в нашем понимании водных объектов на нашей планете. Эта совместная миссия НАСА, французского космического агентства CNES и других партнеров, запущенная в декабре 2022 года, направлена ​​на предоставление детальных измерений того, как водные объекты меняются с течением времени.

Собирая данные о высоте морской поверхности по всему миру, спутник SWOT предлагает завораживающий вид океанов Земли. Измеряя высоту почти всей воды на поверхности планеты, он обеспечивает одно из наиболее полных и подробных представлений о наших океанах, пресноводных озерах и реках.

Инновационный радарный интерферометр Ка-диапазона (KaRIn), оснащенный двумя антеннами, разнесенными на расстоянии 33 футов друг от друга, позволяет SWOT собирать измерения высоты поверхности путем отражения радиолокационных импульсов от поверхности воды. Эта передовая технология позволяет ученым наблюдать разницу уровня моря, выделяя океанские течения, такие как Гольфстрим у восточного побережья США и течение Куросио у восточного побережья Японии. Кроме того, он может указывать на регионы с относительно более теплой водой, такие как восточная часть экваториального Тихого океана во время Эль-Ниньо.

Данные, полученные SWOT, сыграют решающую роль в улучшении нашего понимания последствий изменения климата и помогут сообществам во всем мире подготовиться к глобальному потеплению. Составляя карту водных объектов Земли с беспрецедентной точностью, данные SWOT внесут вклад в текущие исследования и предоставят ценную информацию для управления окружающей средой, реагирования на стихийные бедствия и планирования водных ресурсов.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какова цель спутника SWOT?

Ответ: Целью спутника SWOT является проведение первого в истории глобального исследования поверхностных вод Земли и предоставление детальных измерений того, как водные объекты меняются с течением времени.

Вопрос: Как SWOT собирает данные о высоте морской поверхности?

Ответ: Оборудованный радарным интерферометром Ka-диапазона (KaRIn), SWOT собирает данные о высоте поверхности, отражая радиолокационные импульсы от поверхности воды.

Вопрос: Какие приложения могут извлечь выгоду из данных SWOT?

Ответ: Данные SWOT будут способствовать исследованиям в понимании последствий изменения климата, помогут в реагировании на стихийные бедствия и управлении окружающей средой, а также внесут вклад в планирование водных ресурсов.