Швейцария и Польша отличились на соревнованиях European Rover Challenge

Недавно завершился 9-й конкурс European Rover Challenge по космической робототехнике, и две команды из Швейцарии и Польши доказали свою стойкость, заняв верхние позиции на подиуме. Команда AGH Space Systems из Польши стала окончательным победителем, поразив жюри своими исключительными навыками работы с роботами. Второе и третье места заняли команды FHNW Rover Team и EPFL Xplore из Швейцарии.

Соревнования проходили на крупнейшем в мире искусственном Марсарде, предоставляя командам реалистичную среду для демонстрации своих возможностей. Что сделало мероприятие в этом году еще более особенным, так это введение процесса сертификации, гарантирующего, что участники обладают необходимыми знаниями и навыками для соревнований.

Финал стал свидетелем захватывающего соперничества команд со всего мира. Помимо напряженной конкуренции, мероприятие приготовило для участников различные развлечения и сюрпризы. У них была возможность встретиться с астронавтом ЕКА Славошем Узнаньским, насладиться просмотром кинотеатра под открытым небом, понаблюдать за ночным небом и даже управлять марсоходами, дронами и шагающими роботами.

Всего в финале приняли участие 35 академических команд практически со всех континентов: 20 команд соревновались очно, а 15 — дистанционно. Организаторы разработали сложные задачи, которые представляли значительные препятствия для команд. Одна из самых сложных задач заключалась в решении сложной геологической головоломки, решить которую удалось лишь нескольким командам. Кроме того, пересеченная местность создавала серьезные проблемы для марсоходов.

Победителями конкурса стали AGH Space Systems из Польши по формуле ON-SITE и Makercie из Нидерландов по формуле REMOTE. Вместе с ними второе место заняли команда FNHW Rover Team из Швейцарии и DJS Antariksh из Индии. На третье место претендовали EPFL Xplore из Швейцарии и ProjectRED из Италии.

В этом году European Rover Challenge продемонстрировал впечатляющие навыки и инновации участвующих команд. Он служит свидетельством достижений космической робототехники и подчеркивает потенциал будущих миссий к далеким планетам. Соревнования не только способствуют здоровой конкуренции, но и способствуют обмену знаниями между участниками, что способствует дальнейшему развитию области исследования космоса и робототехники.

источники:

Европейский конкурс вездеходов (ERC)

Определение терминов:

1. European Rover Challenge (ERC). Ежегодно проводятся престижные соревнования по космической робототехнике, в которых командам предлагается продемонстрировать свои навыки робототехники в реалистичной среде, напоминающей Марс.

2. Формула НА МЕСТЕ: относится к командам, соревнующимся в физическом месте проведения соревнований.

3. Формула ДИСТАНЦИОННОГО: относится к командам, участвующим удаленно из удаленных мест.

4. Марсий: искусственная среда, созданная для имитации особенностей поверхности и условий планеты Марс.