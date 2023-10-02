Биологи изучают микробов-эукариотов в суровых геотермальных озерах

Биологи из Сиракузского университета проводят исследования, чтобы понять, как микробные эукариоты процветают в суровых условиях геотермальных озер. Эукариоты — это организмы с ядром и другими мембраносвязанными органеллами. Они составляют значительную часть биоразнообразия Земли, насчитывая примерно 8.7 миллионов видов. Протисты, одноклеточные микроорганизмы, представляют собой основную группу эукариот, и их изучение помогает понять эволюцию сложных форм жизни.

Исследователи из кафедры биологии Сиракузского университета под руководством Анжелы Оливерио, доцента кафедры биологии, провели полевые исследования в вулканическом национальном парке Лассен в Калифорнии, известном своим крупнейшим геотермальным озером в США. Озеро чрезвычайно горячее (~52°C/124°F) и кислое (рН ~2), что создает уникальную среду для изучения полиэкстремофилов.

Полиэкстремофилы – это организмы, приспособившиеся к множеству экстремальных условий. Анализируя предыдущие исследования микробных эукариот в экстремальных условиях, исследователи обнаружили, что определенные линии амеб часто обнаруживаются в условиях высоких температур. Это открытие побудило их изучить эти амебы, чтобы понять, как эукариотические клетки адаптируются к экстремальной жаре.

Было обнаружено, что одна конкретная амеба, T. thermoacidophilus, обитает в геотермальном озере национального парка Лассен. Однако геномных данных об этом организме не существует. Исследователи отправились в парк, чтобы изучить T. thermoacidophilus и найти других экстремофильных эукариот. Они собрали пробы воды из озера с помощью специального инструмента и доставили их обратно в лабораторию для дальнейшего анализа.

В настоящее время команда выделяет отдельные клетки из образцов для секвенирования генома и характеризует амеб с помощью микроскопии. Исследователи надеются, что их результаты будут способствовать лучшему пониманию того, как эукариоты адаптируются к экстремальным условиям окружающей среды, и потенциально покажут, какие типы сред во Вселенной могут поддерживать жизнь.

источники:

– Исходная статья

– Природные коммуникации