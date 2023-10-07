Новые исследования показывают, что уникальные черты помогли млекопитающим пережить массовое вымирание

Вопреки прежним представлениям, млекопитающие, пережившие массовые вымирания, не всегда были универсалами; многие из них обладали уникальными чертами, которые помогли им выжить, что привело к переоценке моделей эволюции.

Когда астероид упал на Землю 66 миллионов лет назад, это вызвало разрушительное массовое вымирание. Все динозавры (за исключением нескольких птиц) вымерли вместе со многими млекопитающими. Но некоторые мелкие млекопитающие выжили, заложив основу для всех ныне живущих млекопитающих.

На протяжении десятилетий ученые предполагали, что млекопитающие и их родственники, пережившие трудные времена (например, во время массовых вымираний), добились успеха потому, что они были универсалами, способными есть практически все и адаптироваться ко всему, с чем им сталкивалась жизнь. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology and Evolution, предполагает, что это предположение может быть не совсем точным.

Исследование, проведенное Кеном Ангельчиком, палеомаммологом из Полевого музея, исследовало генеалогическое древо млекопитающих, переживших многочисленные массовые вымирания. Исследователи обнаружили, что выжившие виды не были такими общими, как считалось ранее. Вместо этого они обладали новыми и отличными чертами, которые, вероятно, сыграли решающую роль в их выживании.

По словам Ангельчика, «те, кто выживал, чаще всего казались обобщенными лишь в ретроспективе по сравнению со своими более поздними потомками. На самом деле для своего времени это были довольно продвинутые животные с новыми чертами, которые могли помочь им выжить и обеспечить эволюционную гибкость».

Предыдущие исследования показали, что мелкие млекопитающие, питающиеся насекомыми, как правило, являются представителями тех линий, которые переживают массовое вымирание. Тем не менее, это новое исследование расширяет это понятие, указывая, что более крупные синапсиды, группа животных, к которым принадлежат млекопитающие, также обладали способностью пережить события вымирания.

Исследователи изучили генеалогическое древо синапсид и установили, что на определенных этапах эволюции выживали не только мелкие и неспециализированные виды. Некоторым более крупным синапсидам с уникальными характеристиками также удалось выжить и процветать.

Например, у многих млекопитающих времен динозавров были структуры зубов, которые позволяли им резать добычу, в то время как у некоторых были структуры зубов, которые могли не только резать, но и измельчать. Эти более специализированные структуры зубов дали бы им преимущество во времена нехватки продовольствия, позволяя им есть более разнообразную пищу.

В целом, исследование подчеркивает важность учета новых черт и характеристик при изучении эволюции млекопитающих. Это бросает вызов идее о том, что универсалы — единственные, кто способен пережить массовое вымирание, и предполагает, что уникальные черты могут обеспечить необходимую адаптивность для выживания.

источники:

– Экология и эволюция природы: [Вставьте URL-адрес журнала]