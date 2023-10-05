Пережить массовые вымирания: новые черты, ключ к успеху млекопитающих

Недавнее исследование бросило вызов давнему убеждению, что животные с большей вероятностью переживут массовое вымирание. Исследование, проведенное исследователями Филдового музея и Колумбийского колледжа Чикаго, показало, что новые и различные черты могут сыграть решающую роль в выживании видов после катастрофических событий.

Идея «выживания неспециализированных» преобладала на протяжении десятилетий, предполагая, что животные широкого профиля, которые могут адаптироваться к различным средам и источникам пищи, с большей вероятностью переживут события вымирания. Однако исследование показало, что выжившие виды на самом деле были довольно продвинутыми для своего времени и обладали новыми чертами, которые, возможно, способствовали их способности адаптироваться и выживать.

Вопреки распространенному мнению, исследователи обнаружили, что не мелкие, универсальные насекомоядные пережили массовое вымирание, а виды с уникальными характеристиками. Предыдущие предположения предполагали, что мелкие животные широкого профиля будут наиболее выносливыми, поскольку они могут прятаться и питаться чем угодно. Однако исследование показало, что специализированные животные с особыми диетическими потребностями и адаптациями имели больше шансов на выживание.

Исследователи построили обширное генеалогическое древо синапсидов — группы животных, в которую входят млекопитающие, — чтобы изучить их эволюционную историю через крупные радиации и массовые вымирания. Анализируя информацию о диете и размерах тела, они обнаружили, что более крупные синапсиды часто выживали, что опровергло представление о «выживании маленьких и неспециализированных».

Дальнейший анализ показал, что многие из выживших млекопитающих обладали более новыми и новыми характеристиками, такими как специальные зубы, позволяющие резать и перемалывать добычу. Эти уникальные черты обеспечили им эволюционную гибкость, которая позволила им процветать в меняющейся среде.

Это исследование бросает вызов предыдущим предположениям и подчеркивает важность рассмотрения более широкого спектра черт и характеристик при изучении выживания видов во время массовых вымираний. Результаты показывают, что адаптация и инновации могут играть более важную роль в успехе видов, чем считалось ранее.

источники:

– Исследование Кена Ангельчика, куратора палеомаммологии в Полевом музее, опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.

– Исследование Дэвида Гроссникеля, доцента Орегонского технологического института.