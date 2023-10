Применение эволюционных принципов к неживым системам

By

Группа ученых и философов предположила, что теория эволюции Дарвина, основанная на естественном отборе, может быть применима и к неживым системам. Они предполагают, что различные системы, такие как минералы, изменения внутри звезд и ураганы, состоят из множества компонентов, которые могут соединяться по-разному. Некоторые из этих конфигураций сохраняются, а другие нет.

Исследователи утверждают, что сохранение определенных форм в неживых системах регулируется давлением отбора, подобно «выживанию наиболее приспособленных» в дарвиновской эволюции. Они полагают, что это предложение распространяется как на статические системы, такие как минералы, так и на динамические системы, такие как ураганы, звезды и даже сама жизнь. До их работы не существовало закона, объясняющего возрастающую сложность, наблюдаемую в живых и неживых системах с течением времени.

В своем исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, исследователи определили три фактора отбора, которые применяются к развивающимся системам: стабильность, новизна и способность продолжать фундаментальные процессы. Они предполагают, что функциональная информация системы увеличивается, если для выполнения одной или нескольких функций выбираются множество различных конфигураций.

Авторы полагают, что этот новый закон обеспечивает функциональную перспективу космоса. Он подчеркивает важные взаимосвязи, например, то, как новые функции могут возникнуть в ответ на новые особенности окружающей среды. Это вызывает интроспективные вопросы об эволюции нашей собственной биосферы и функциях, которые мы поддерживаем или наносим ущерб.

В то время как некоторые эксперты, такие как профессор Милан Чиркович, считают эту работу ценным дополнением к астробиологии, системным наукам и теории эволюции, другие, в том числе профессор Мартин Рис, настроены скептически. Рис утверждает, что появление различных материалов, сред и структур в неживом мире не обязательно требует нового основополагающего принципа, подобного дарвиновскому отбору.

источники:

– Труды Национальной академии наук.