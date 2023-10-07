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Снижение выбросов метана в Лос-Анджелесе медленнее, чем ожидалось

ByВики Ставропулу

Октябрь 7, 2023
Снижение выбросов метана в Лос-Анджелесе медленнее, чем ожидалось

По последним данным, сокращение выбросов метана в Лос-Анджелесе происходит более медленными темпами, чем прогнозировалось изначально. Метан — мощный парниковый газ, который способствует изменению климата, поэтому эта тенденция вызывает беспокойство.

Выбросы метана в Лос-Анджелесе являются давней проблемой, поскольку поблизости от города находится значительное количество нефтяных и газовых скважин. Эти скважины могут привести к утечке метана в атмосферу, усугубляя климатический кризис. Чтобы решить эту проблему, город Лос-Анджелес принял правила по сокращению выбросов метана при добыче нефти и газа.

Хотя эти правила оказали определенное влияние, последние данные показывают, что снижение выбросов метана происходит не так быстро, как ожидалось. Это означает, что город, возможно, не сможет достичь своих целей по сокращению выбросов.

Эксперты отмечают, что такое более медленное снижение может быть связано с различными факторами. Например, правила могут быть недостаточно строгими или не соблюдаются эффективно. Кроме того, стареющая инфраструктура Лос-Анджелеса может способствовать продолжающимся утечкам метана.

Эта информация вызывает особую тревогу, поскольку метан обладает значительно более высоким потенциалом потепления, чем углекислый газ, наиболее распространенный парниковый газ. Учитывая острую необходимость борьбы с изменением климата, для таких городов, как Лос-Анджелес, крайне важно эффективно сокращать выбросы метана.

Усилия по решению этой проблемы должны быть сосредоточены на ужесточении регулирования выбросов метана и обеспечении надлежащего исполнения. Более того, инвестиции в модернизацию инфраструктуры для предотвращения утечек и продвижения более чистых энергетических альтернатив могут сыграть важную роль в борьбе с выбросами метана в долгосрочной перспективе.

В заключение отметим, что сокращение выбросов метана в Лос-Анджелесе происходит медленнее, чем ожидалось, что вызывает обеспокоенность по поводу способности города достичь своих целей по сокращению выбросов. Ужесточение регулирования, улучшение правоприменения и инвестиции в модернизацию инфраструктуры могут помочь эффективно бороться с этой проблемой.

источники:

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By Вики Ставропулу

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